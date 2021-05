H γήινη πλευρά του Κόμπι μέσα από τα λόγια της Βανέσα!

Ότι θα έφτανε η στιγμή για να του αποδοθεί η συγκεκριμένη τιμή που τον έβαλε στον πάνθεον της ιστορίας του παγκοσμίου μπάσκετ, είχε φανεί από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Όταν οι περισσότεροι οι μπασκετόφιλοι της γενιάς μου ψάχναμε τον επόμενο "Air Michael" και στο πρόσωπό του αναγνωρίζαμε τον επόμενο «ημίθεο» του αθλήματος.

Η συνέχεια, βέβαια, ήταν ακόμη πιο λαμπρή με τον ίδιο να καταρρίπτει με μανία το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να ανεβάζει όλο και πιο ψηλά τον πήχη των στόχων. Με απώτερο σκοπό να φτάσει (για αρχή) και να ξεπεράσει τον αγαπημένο του παίκτη... Αυτόν που τον ενέπνευσε να αφοσιωθεί στην σκληρή δουλειά και να θυσιάσει πολλές απολαύσεις της ζωής, στα καλύτερά της χρόνια, για να τον πλησιάσει.

Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα κατάφερε! Πέντε δαχτυλίδια πρωταθλητή, δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, δύο βραβεία MVP τελικών και ένα κανονικής περιόδου, ο πρώτος επαγγελματίας αθλητής που τιμήθηκε με Οσκαρ και άλλα πολλά...

Το μεγαλύτερο κατόρθωμα του συγχωρεμένου Κόμπι Μπράιαντ, όμως, όπως αποτυπώθηκε από την συγκινητική ομιλία της γυναίκας του Βανέσα, στη σκηνή της αίθουσας τελετών του Hall of Fame, ήταν ότι η ίδια ζωή τον δίδαξε να μαθαίνει συνεχώς από τα λάθη του και να γίνεται συνεχώς καλύτερος άνθρωπος! Με αποκορύφωμα το μεγαλύτερο «μετάλλιο» της ύπαρξης του, που δεν ήταν άλλο από την ξεχωριστή σχέση που ανέπτυξε με τις τέσσερις κόρες του!

Όλοι όσοι έχουν διαβάσει την αυτοβιογραφία του ή έχουν παρακολουθήσει στενά την πορεία του, γνωρίζουν καλά ότι η διαδρομή του προς την κορυφή ήταν γεμάτη εμπόδια, αστοχίες, ολέθρια λάθη, τσακωμούς και παγίδες. Μία μικρογραφία της ζωής δηλαδή...

Αυτό που έκανε τον "Black Mamba" ξεχωριστό, όμως, περισσότερο ως προσωπικότητα και λιγότερο ως μπασκετμπολίστα (αυτό φαινόταν, άλλωστε, σε όλους), ήταν η γήινη πλευρά του. Η ροπή του προς το λάθος, την επιπολαιότητα και την αλαζονεία για κάποιο διάστημα και μάλιστα με θλιβερές συνέπειες... Αλλά και η μεταμέλεια, η αναγνώριση του σφάλματος και η αυτοδιάθεσή του στην επανόρθωση.

Σε τέτοιο βαθμό που κατάφερε να ξαναχτίσει τον γάμο του αλλά και την σχέση του με τους γονείς του, παρ' ότι είχε προ πολλού περάσει στην απέναντι όχθη του ποταμού. Ο οικογενειάρχης Κόμπι από το 2013 και μετά, ανάγκασε την γυναίκα του να τον ερωτευθεί ξανά στα 32 της, να του χαρίσει άλλες δύο κόρες (τέσσερις συνολικά) και να ζήσει μαζί του την καλύτερη περίοδο της κοινής ζωής τους την τελευταία πενταετία.

Όσο απρόβλεπτος κι αν ήταν πάντα, όμως, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα μας την έσκαγε έτσι! Κανείς δεν θα μπορούσε να συλλάβει το σενάριο που «παίχτηκε» χθες σ' ένα ξενοδοχείο στο Κονέκτικατ και όχι στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου διεξάγεται κάθε χρόνο η τελετή της εισόδου στο Hall of Fame!

Σε μία στιγμή που ο Κόμπι πάντα ονειρευόταν και σε τιμητική βραδιά, στην οποία έδινε από μικρός ιδιαίτερη αξία και την ξεχώριζε από τα υπόλοιπα βραβεία... Αλλά από τον τρόπο που κέρδιζε, μέχρι τον τρόπο που ζούσε αλλά και που "έφυγε", ήταν πάντα απρόβλεπτος

Ποιος μπορούσε να προβλέψει ότι θα «σκηνοθετούσε» την απουσία του και θα απολάμβανε την τελετή στον παράδεισο με σταυρωμένα τα χέρια, όπως είπε το «άλλο του μισό»... Για να βλέπει τα αγαπημένα του πρόσωπα με τα καλά τους, τη γυναίκα του να του αποδίδει - επιτέλους - την τιμή που του αναλογεί και τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν να είναι δίπλα της και να την προσέχει για λογαριασμό του...

Και ο ίδιος, με το γνωστό σαρκαστικό του χαμόγελο να λέει "what is this... shit now?" και να συνεχίζει να κερδίζει. Σε ό,τι και να κάνει, με όποιον και να παίζει στους ουρανούς... Άλλωστε, συνήθιζε να στοιχηματίζει στον εαυτό του και να μην χάνει ποτέ. Ακόμη κι αν ο χαμένος είναι το ίδιο το μπάσκετ και η ίδια του οικογένεια...

Υγ.1: Από την ομιλία της Βανέσα Μπράιαντ βγαίνουν πολλού συμβολισμοί και μηνύματα για την ζωή που έζησε ο Κόμπι, αξίζει να την παρακολουθήσετε προσεκτικά.

Υγ.2: Για τα playoffs που έρχονται και την διαφαινόμενη μάχη των Μπακς με τους Χιτ στον 1ο γύρο της Ανατολικής περιφέρειας, θα τα πούμε λίαν συντόμως.

Υγ.3: Για όλους όσοι βιαστούν να χρίσουν ως αδιαφιλονίκητο φαβορί τα «ελάφια» (μακάρι να το αποδείξουν στο παρκέ), επειδή φέτος έχουν δύο καθαρές νίκες επί του Μαϊάμι, θα θυμίσω απλά έναν παράγοντα που μπορεί να κάνει την διαφορά. Σε κανένα από τα τρία εφετινά ματς μεταξύ των δύο ομάδων, δεν έπαιξε η καρδιά και η ψυχή των περυσινών φιναλίστ του ΝΒΑ. Τον λένε Τζίμι Μπάτλερ, αν σας λέει κάτι το όνομά του...

Υγ.4: Προσωπικά, πιστεύω ότι το εφετινό Μιλγουόκι είναι καλύτερο, όταν αποφασίζει να παίξει άμυνα και αξιοποιεί μέσα από το τρίποντο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αν το δείξουν από το Game 1 με συνέπεια, τότε πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν. Αν οι σκληροτράχηλοι παίκτες του Σπόλστρα παίξουν με το μυαλό των Μπακς, τότε θα πάμε «σκυλομαχία». Έστω κι αν, φέτος, οι Χιτ δεν έχουν παρουσιάσει πολλά δείγματα από την περυσινή εικόνα στην "φούσκα" του Ορλάντο.

Υγ.5: Και αυτό οφείλεται στην εφετινή πτώση του Ντράγκιτς και στην ταυτόχρονη ενίσχυση των Μπακς με τον Χόλιντει. Πολύ σημαντικό αυτό το match-up!

