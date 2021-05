Η εισαγωγή της τάξης του 2020 βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα και θα διευθετηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής. Αμέσως μετά θα πάρει σειρά η τάξη του 2021. Με το πρώτο μέλος της να γίνεται γνωστό και να μην είναι άλλος από τον Μπεν Ουάλας!

Αγωνίστηκε σε 1.088 ματς στο ΝΒΑ (τα περισσότερα 655 με τους Πίστονς), έχοντας 5.7 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ. Κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Αμυντικούς στο ΝΒΑ τέσσερις φορές (2002, 2003, 2005, 2006), All Star 4 φορές (2003-2006) και φυσικά πρωταθλητής με τους Ντιτρόιτ Πίστονς το 2004.

Επίσης, φόρεσε τη φανέλα των Ουίζαρντς, Μπουλς, Μάτζικ και Καβαλίερς.

Four-time DPOY and Pistons legend Ben Wallace will be inducted into the Hall of Fame with the 2021 class, per @MarcJSpears pic.twitter.com/awF6xW7f5t

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 15, 2021