Η μικρή κόρη του Κόμπι ποζάρει μπροστά από τα δαχτυλίδια του και «σπάει» καρδιές (pics & vid)

Σήμερα τα ξημερώματα θα ολοκληρωθεί η τελετή εισόδου του Κόμπι Μπράιαντ στο Hall of Fame και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η ατμόσφαιρα είναι αρκετά βαριά. Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν πρόλαβε να δώσει το παρών, αφού σκοτώθηκε τραγικά σε δυστύχημα, μαζί με την κόρη του και άλλους 7 ανθρώπους. Η Βανέσα Μπράιαντ μαζί με τις κόρες της είναι εκεί, με την Ναταλία μάλιστα να φοράει το σακάκι που θα φορούσε ο πατέρας της.

Σε ένα από τα δωμάτια του Μουσείου του μπάσκετ που θα γίνει η τελετή, η Βανέσα Μπράιαντ παράθεσε έκθεση για τον Κόμπι, παρουσιάζοντας κομμάτια από την προσωπική συλλογή του θρύλου του ΝΒΑ, με το σκηνικό να είναι συγκλονιστικό. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο instagram εκείνο που κλέβει την παράσταση, είναι το χαμόγελο της μικρής κόρης της οικογένειας, Κάπρι, που ήταν μόλις 7 μηνών όταν σκοτώθηκε ο πατέρας της.

Το χαμόγελο του παιδιού μπροστά από φωτογραφίες ή εμφανίσεις του πατέρα της, είναι συγκλονιστικό. Η τελετή για την τάξη του 2020 θα ολοκληρωθεί τα ξημερώματα της Κυριακής και ο Μάικλ Τζόρνταν θα είναι εκεί για να βγάλει λόγο για τον Κόμπι.

A look at the new Kobe Bryant exhibit at the Pro Basketball Hall of Fame, designed by Vanessa Bryant. : vanessabryant/IG pic.twitter.com/qFLW53LNXB — The Athletic (@TheAthletic) May 14, 2021

Vanessa, Bianka, and Capri Bryant watching 'Dear Basketball' at Kobe’s Hall of Fame exhibit. (: IG/vanessabryant) pic.twitter.com/FKMYrKFbvv — theScore (@theScore) May 15, 2021

Mamba Forever Here's a look at Kobe Bryant's Naismith Memorial Basketball Hall of Fame exhibit, designed by none other than his wife, Vanessa. Instagram/ vanessabryant pic.twitter.com/zrmaQHCmZA — One Sports (@OneSportsPHL) May 15, 2021

Vanessa Bryant is a strong woman. That's it that's the tweet. #MambaForever pic.twitter.com/cn2fYPMSMp — Elisa Hernandez (@EHernandezTV) May 14, 2021

