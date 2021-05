Ισότητα. Δικαιοσύνη. Ευθύνη. Μία παραδοσιακή φωτογραφία μπορεί να αλλάξει, να γίνει πιο δυνατή με απλά πράγματα. Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς το τόλμησαν. Και όταν, κάποτε, θελήσουν να ανασύρουν τις αναμνήσεις από τη σεζόν 2020-2021 δεν θα το έχουν μετανιώσει.

Κάθε ομάδα φροντίζει, σε προχωρημένο στάδιο της σεζόν – όταν θα έχουν κλείσει οι ανταλλαγές – να κάνουν την επίσημη φωτογράφισή τους.

Όλοι οι παίκτες φοράνε τις εμφανίσεις τους, τα καλύτερα παπούτσια τους και το πιο αστραφτερό χαμόγελο.

Μόνο που οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ήθελαν να τολμήσουν κάτι διαφορετικό.

Στην εποχή της πανδημίας. Της ανισότητας. Και του ρατσισμού, η ομάδα της πρωτεύουσας πέταξε τις εμφανίσεις της.

Και φόρεσε κάτι διαφορετικό. Που δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση την έννοια της ομάδας. Με αυτή την την κίνηση αποδεικνύουν πως είναι κάτι παραπάνω από ένα σύνολο. Είναι μία οικογένεια.

Κάθε παίκτης φόρεσε μία μαύρη μπλούζα και κάθε μία είχε γραμμένη μία λέξη με λευκά γράμματα: Ισότητα. Δικαιοσύνη. Ευθύνη.

Και όχι μόνο.

The official 2020-2021 Wizards team photo has a different look this year

