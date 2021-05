Ο Γιάννης είχε αναρωτηθεί για ρεπόρτερ που άφησε τους Μπακς και εκείνος εμφανίστηκε τρολάροντας! (pic & vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι φιλικός με όλους και αυτό έχει αποδειχτεί πια. Όλοι έχουν να πουν μια καλή κουβέντα για εκείνον και αυτό δεν άλλαξε τώρα. Ήταν τέλος Φεβρουαρίου, όταν ο Γιάννης ρώτησε και ενημερώθηκε ότι ένας ρεπόρτερ της ομάδας, ο Ματ Βελάσκεθ, είχε αλλάξει δουλειά και ήταν πλέον στο Bleacher Report. Τότε ο Έλληνας σταρ σχολίασε χιουμοριστικά ότι τους... παράτησε και χωρίς να του πει τίποτα, αφού νόμιζε ότι είχαν κοντινή σχέση.

Τα πράγματα όμως άλλαξαν τροπή, αφού ο ρεπόρτερ απάντησε και τα έβαλε στην πραγματική τους θέση. Ο Βελάσκεθ πήρε την οικογένεια του και είδαν όλοι μαζί το παιχνίδι με τους Πέισερς, αλλά δεν ξέχασε να στείλει το δικό του μήνυμα. Τα παιδιά του κρατούσαν χαρτιά που έλεγαν, «σου πήρε 3,5 μήνες για να ρωτήσεις που πήγε ο μπαμπάς μας. Γιάννη, νόμιζα ότι ήμασταν πιο κοντά». Φυσικά το μήνυμα ήταν χιουμοριστικό και οι δυο τους κατάφεραν να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον, έστω και από απόσταση.

So @Giannis_An34⁩ really wanted to know where I went and, well, here I am! First NBA game since last March in Denver. I enlisted my family to send our own message back to Giannis. pic.twitter.com/pLcF7nCqEe

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) May 13, 2021