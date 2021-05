«Το ΝΒΑ προσπαθεί να γλιτώσει τους Λέικερς από το play in τουρνουά!» (pics)

Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει η τελευταία φάση που έκρινε το ματς των Σανς με τους Μπλέιζερς Ο Μπούκερ πήρε την επίθεση με το σκορ στο 117-116 υπέρ του Πόρτλαντ και κέρδισε φάουλ στα 2 δευτερόλεπτα.

Ο ηγέτης του Φοίνιξ πήγε στις βολές, έκανε το 2/2 και έτσι δεν επέτρεψε στο Πόρτλαντ να προκριθεί από σήμερα στα playoffs. Το σφύριγμα αυτό έσωσε τους Λέικερς, αφού αν το Πόρτλαντ νικούσε, θα ήταν ήδη στην postseason, και οι λιμνάνθρωποι θα έμπαιναν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αφού θα αναζητούσαν 2 νίκες στα 2 ματς που τους απομένουν και ταυτόχρονα 2 ήττες των Μάβερικς για να γλιτώσουν το play in τουρνουά.

Αρκετοί χρήστες του twitter δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός, αναφέροντας πως η απόφαση αυτή πάρθηκε για να μείνουν... ζωντανοί οι Λέικερς.

«Ότι χρειαστεί για να κρατήσουν τους Λέικερς μακριά από το play in», «Το ΝΒΑ προσπαθεί να κρατήσει τους Λέικερς μακριά από το play-in», «Το ΝΒΑ δεν θέλει τους Λέικερς στο play in τουρνουά», «Βοηθήστε τους Λέικερς να μην παίξουν play in με κάθε τρόπο», ήταν μερικές από τις ατάκες που γράφτηκαν στα social media.

Booker wins the game at the FT line on a controversial call pic.twitter.com/GYAotqgoGF — Bleacher Report (@BleacherReport) May 14, 2021

NBA trying to keep the lakers from the play-in https://t.co/vj1oyI8vYD — Nathan DeGuzman (@ndeguzman12) May 14, 2021

NBA doesn’t want the Lakers to be in the play-in so bad — Booty Monger (@SArdestani6) May 14, 2021

Oh nah...... lol what was that? https://t.co/k2INgkksrQ — Marcus Helton (@MarcusHelton) May 14, 2021

