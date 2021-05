Οι Νικς βιώνουν την κάθαρση... (vids)

Είναι γεγονός, είναι αλήθεια, είναι κάθαρση, είναι η επιβράβευση σωστών επιτέλους αποφάσεων και σκληρής δουλειάς. Οι Νικς επιστρέφουν στα playoffs του ΝΒΑ, μετά το 2013, που είχαν πάρει μέρος για τελευταία φορά. Οκτώ χρόνια μιζέριας και ισοπέδωσης φτάνουν στο τέλος τους και φαίνεται πως η λάμψη αρχίζει και φωτίζει ξανά την «Μέκα» του μπάσκετ.

Μια ομάδα που έγραψε ιστορία, που όλοι παρακαλούσαν για να φορέσουν την φανέλα της. Ένα στάδιο που αποτελούσε όνειρο για παίκτες να βρεθούν εκεί, έστω και ως αντίπαλοι, έφτασαν να ισοπεδώνονται και υποτιμούνται από όλους. Όλος ο μπασκετικός πλανήτης το περίμενε. Το ήθελε. Είχε ανάγκη να δει τους Νικς ξανά δυνατούς και ανταγωνιστικούς. Η ήττα των Σέλτικς τους έκανε να επιβεβαιώσουν την θέση τους και πλέον είναι γεγονός.

Η είδηση σήμερα κυριαρχεί στο διαδίκτυο. Μετά το 2013, που είχαν πάει για τελευταία φορά, επιστρέφουν εκεί που ανήκουν. Στους κορυφαίους. Το ρεκόρ τους είναι 38-31, βρίσκονται στην 6η θέση μαζί με τους Χιτ και απέχουν μόλις μισό παιχνίδι πίσω από τους Χοκς και την 4η θέση. Η τελευταία φορά που οι Νικς έπαιξαν στα playoffs ήταν 8 χρόνια πριν, όταν έχασαν στα ημιτελικά της Ανατολής από τους Πέισερς σε έξι ματς.

Ελάχιστοι περίμεναν πέρυσι το καλοκαίρι ότι θα γίνει αυτό. Ελάχιστοι. Παίκτες αρνούνταν να πάνε στην Νέα Υόρκη, δίχως δικαιολογία, η ομάδα βούλιαζε και τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Η συνήθεια των τελευταίων ετών να τους θέλει κάπου μεταξύ πάτου και εκτός 8άδας είχε φέρει μια πρωτόγνωρη απαξίωση.

Αλλά στους Νικς δούλεψαν σωστά και μεθοδικά. Η πρώτη σεζόν του Τομ Θίμποντο ήταν αυτή που είχε φανταστεί το front office. Οι Νικς είχαν κερδίσει 38 παιχνίδια, μαζί και τις δύο προηγούμενες σεζόν, ενώ είχαν και σερί 7 συνεχόμενων ηττών. Ο Οργανισμός επέλεξε έναν προπονητή έμπειρο που θα μπορούσε να συνδέσει αρμονικά το νέο αίμα που είχε μαζέψει η ομάδα, με την εμπειρία.

Εκείνος έκανε όσο καλύτερα μπορούσε την δουλειά του και είναι υποψήφιος για προπονητής της σεζόν, ενώ ο Τζούλιους Ραντλ είναι υποψήφιος για πιο βελτιωμένος παίκτης του ΝΒΑ. Πως να μην είναι, είναι το ερώτημα. Έχει 24 πόντους κατά μέσο όρο, 10,3 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και σουτάρει με 41,5% από το τρίποντο. Ο Θίμποντο, ο Ραντλ και ο Μπάρετ πιστώνονται μεγάλο μέρος της επιτυχίας. Λίγοι τους πίστεψαν, αλλά φτάνει ότι πίστεψαν αυτοί στον εαυτό τους.

Ξεκίνησαν με ρεκόρ 5-3, αλλά μετά έκαναν ένα σερί 5 ηττών και όλοι πίστεψαν ότι θα έχουμε... μία από τα ίδια. Όμως δεν έγινε αυτό. Η ομάδα της σεζόν 2020/21 είναι διαφορετική. Ο ρούκι Κουίκλεϊ έδωσε το κάτι παραπάνω, ενώ το τέλειο κομμάτι μπήκε όταν έκαναν ανταλλαγή και πήραν τον Ντέρικ Ρόουζ. Σκόρερ που μπαίνει από τον πάγκο και βετεράνος από τους καλύτερους, έδεσε τέλεια με τους υπόλοιπους και τους έδωσε ότι τους έλειπε. Μια ματιά σε όλο το ρόστερ κάνει σαφές ότι όλοι κάτι δίνουν. Ο Νόελ, ο Γκίμπσον, ο Μπούλοκ, ο Μπαρκς, όλοι μπαίνουν στο παρκέ και συνεισφέρουν.

Όλοι το καλοκαίρι τους είχαν χαμένους και τώρα τρίβουν τα μάτια τους. Τα 8 χρόνια έφτασαν στο τέλος τους. Είτε πάρουν το πλεονέκτημα, είτε τερματίσουν στην 6η θέση είναι έτοιμοι για όλα. Και το αισιόδοξο απ' όλα είναι ότι έχουν ένα πολύ καλό σύνολο, που με τις σωστές κινήσεις μπορεί να πρωταγωνιστήσει για χρόνια. Οι Νικς ξέφυγαν από την κατάρα που τους είχε δέσει. Έκαναν σαφές ότι τα πράγματα άλλαξαν για εκείνους και το που είναι το ταβάνι τους το ξέρουν μόνο εκείνοι.

WE HERE.

The New York Knicks are headed to the Playoffs. #NewYorkForever pic.twitter.com/kpp3Pu3RJr

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 13, 2021