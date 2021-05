Ο Αντετοκούνμπο χάρισε τα παπούτσια του σε πιτσιρικά που είχε γενέθλια! (vid)

Οι Μπακς πήραν την νίκη κόντρα στους Μάτζικ με 114-102, αλλά για ακόμα μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε ότι εκείνα που μετράνε, έχουν να κάνουν με τις κινήσεις εκτός παρκέ. Ένας πιτσιρικάς είχε τα γενέθλια του και με ένα χαρτί ζητούσε από τον Γιάννη να ανταλλάξουν τα παπούτσια τους.

Ο Έλληνας σταρ πρόσεξε το 8χρονο παιδάκι και μετά το τέλος του αγώνα πήγε κοντά του και χάρισε τα παπούτσια που φορούσε. Ο πατέρας του μικρού ευχαρίστησε τον παίκτη, ενώ ο πιτσιρικάς πόζαρε υπερήφανος.

Πάντα να επιστρέφεις στην επόμενη γενιά...

Always give back to the next generation. pic.twitter.com/yS5jN8AGBi

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 12, 2021