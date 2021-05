Ο Μπέιζμορ «την είπε» στον Μπιλ, τον εκνεύρισε και ξέσπασε τεράστιος διαδικτυακός καυγάς! (pics & vid)

Δουλειά δεν είχαν στο ΝΒΑ και είπαν να ανάψουν λίγο τα αίματα, έστω και διαδικτυακά. Όλα ξεκίνησαν από τον Κεντ Μπέιζμορ ο οποίος ήθελε να κολακέψει τον Στεφ Κάρι, για την απίθανη εμφάνιση του κόντρα στους Σανς. Ο παίκτης των Ουόριορς σχολίασε αρχικά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Κάρι και έβαλε στο παιχνίδι και τον Μπιλ, για τον οποίο άφησε υπονοούμενο.

Οι δύο παίκτες παλεύουν για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο ΝΒΑ, με τον Κάρι να έχει 31,9 και τον Μπιλ 31,4, με τον δεύτερο να είναι τραυματίας και να χάνει 2 ματς. Ο Μπέιζμορ ήταν ειρωνικός για τον τραυματισμό του Μπιλ και εκείνος... τρελάθηκε μέσω twitter. Έγραψε μια σειρά από tweets, στα οποία φάνηκε να έχει πολύ μεγάλη ένταση, ενώ ανέβασε και ένα GIF από έναν κλόουν.

«Δεν ξέρεις γιατί βγαίνω εκεί έξω και παίζω και σίγουρα δεν είναι για την αποδοχή κάποιοι. Είσαι χάλια».

Ο Μπέιζμορ που είχε 19 πόντους στην νίκη της ομάδας του επί των Τζαζ με 119-116, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους και σχολίασε στην συνέντευξη Τύπου: «Υποθέτω ότι δεν μπορείς να κάνεις πλάκα πια», ενώ εξήγησε ότι δεν έχει κάτι άλλο να πει και επανέλαβε ότι έκανε πλάκα.

@24Bazemore you don’t know me or shit about me bruh!!! You don’t know why I go out there and play and it damn sure ain’t for another man’s approval!!! You a straight LAME!!! But it don’t surprise me coming from you, thats what’s yo type do!!

— Bradley Beal (@RealDealBeal23) May 11, 2021