Ο Μπιλ έβαλε 50, αλλά τραυματίστηκε και δεν χάρηκε την μαγική βραδιά του Ουέστμπρουκ! (vids)

Γίνεται να βάζεις 50 πόντους και να σου κλέβει άλλος την παράσταση; Γίνεται αν είναι η βραδιά που ο Ράσελ Ουέστμπρουκ φτάνει τον Όσκαρ Ρόμπερτσον στην κορυφή με τα περισσότερα triple double στην ιστορία της regular season.

Σε ένα ματς όπου ο Μπράντλεϊ Μπιλ έκανε όργια με 50 πόντους, ωστόσο τραυματίστηκε σε αστράγαλο και αριστερό πόδι και έχασε όλη την παράταση. Δεν μπόρεσε να κρύψει τη στεναχώρια του στον πάγκο και μετά το ματς δήλωσε.

«Ήξερα ότι θα με ενοχλήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στην πρώτη φάση του 2ου ημιχρόνου γύρισα τον αστράγαλο, αλλά συνέχισα παρόλο που με πονούσε το αριστερό πόδι. Συνέχισα την προσπάθεια. Όμως στο τέλος κατάλαβα πως δεν γίνεται να παίξω άλλο», ήταν τα λόγια του Μπιλ.

Οι Ουίζαρντς περιμένουν να δουν πόσο θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης τώρα που πλησιάζουμε στο play in τουρνουά.

Caris LeVert comes up CLUTCH to send the game to OT

Beal was in pain and had to sit out the final possession pic.twitter.com/xgM66PYmTE

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 9, 2021