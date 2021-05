Ουέστμπρουκ: «Ευχαριστώ τον Ρόμπερτσον γιατί έβαλε ψηλά τον πήχη» (pic)

Σίγουρα δεν θα ξεχάσει ποτέ το ματς κόντρα στους Πέισερς ο Ουέστμπρουκ.

Ο Russ έφτασε τα 181 στην καριέρα του στη regular season και συγκατοικεί στην κορυφή πλέον με τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, μετρώντας αντίστροφα για τη στιγμή που θα έχει μόνος του το απόλυτο ρεκόρ.

Ο γκαρντ των Ουίζαρντς είχε 33 πόντους, 19 ριμπάουντ και 15 ασίστ οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη επί των Πέισερς στην παράταση σε μια ιστορική μέρα για εκείνον. Επιπλέον έγινε ο 8ος παίκτης στην ιστορία με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ σε ένα ματς.»

Ο Russ δεν γινόταν να μην αναφερθεί στον Big O, λέγοντας: «Ευχαριστώ τον Ρόμπερτσον που έβαλε τόσο ψηλά τον πήχη». Είναι τόσο ιδιαίτερη και ξεχωριστή περίπτωση παίκτη ο Ράσελ και πάντα δίνει το 100% και καταθέτει την ψυχή του στο παρκέ.

Russell Westbrook on Oscar Robertson: "I just wanna thank him, because he set the stage."

