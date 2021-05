Ο Κάρι ρωτήθηκε για play-in με Λέικερς-Ουόριορς και τα... είπε όλα χωρίς να μιλήσει! (vid)

Οι Ουόριορς βρίσκονται πλέον στην 8η θέση και ακολουθούν τους Λέικερς που αυτή τη στιγμή είναι σε θέση play in.

Για να βρεθούν αντιμέτωποι θα πρέπει οι Λέικερς να χάσουν τη μάχη από το Νο.10 και να χρειαστεί να παίξουν και άλλη σειρά για να μπουν στα playoffs, ενώ ταυτόχρονα με τις τωρινές βαθμολογίες, οι πολεμιστές θα πρέπει να αποκλείσουν το Νο.9.

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Στεφ Κάρι αν θα απολαύσει το ΝΒΑ το να βρεθούν οι Λέικερς με τους Ουόριορς στο play in τουρνουά και ο ηγέτης των Ουόριορς έδωσε απάντηση όλα τα λεφτά χωρίς να μιλήσει. Μόνο κούνησε το κεφάλι του.

Άλλωστε ο Στεφ έχει βρει τον ΛεΜπρόν μπροστά του σε τελικούς κάθε σεζόν από το 2015 μέχρι και το 2018, με τον Βασιλιά να πανηγυρίζει μόνο το 2016 με την τεράστια ανατροπή στο Ουόριορς-Καβς.

"Think the league might enjoy Lakers-Warriors 7-8 in the play-in?"

Steph's response to this question

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 9, 2021