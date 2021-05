Mπακς: Ο Μπράιαντ... διώχνει τον Κούρουκς (pic)

Αλλαγή στο ρόστερ των Μπακς λίγο πριν την έναρξη των playoffs. Τα... ελάφια ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον Ρόντιονς Κούρουκς, αφού ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Ελάιζα Μπράιαντ από τη Μακάμπι.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα ταξιδέψει αύριο με προορισμό την πατρίδα του και θα ενσωματωθεί άμεσα στα «Ελάφια» και να γίνει ακόμα ενα... όπλο στα χέρια του Μπουντενχόλζερ για την postseason.

Ο Κούρουκς δεν έπεισε σε καμία περίπτωση τα... ελάφια και αποχωρεί από την ομάδα, έχοντας 3 πόντους και 1.8 ριμπάουντ μέσο όρο σε 5 ματς.

Toν τελευταίο καιρό, αρκετός κόσμος έχει αφήσει τη Euroleague για το ΝΒΑ, αφού πριν τον Μπράιαντ, ο Καμπάτσο πήγε στους Νάγκετς, ο Γκάμπριελ Ντεκ άφησε τη Ρεάλ για τους Θάντερ και ο Λούκα Βιλντόζα αποχώρησε από την Μπασκόνια με προορισμό τους Νικς.

