Ο Έντουαρντς «χαραμίζει» το ταλέντο του στους κακούς, φέτος, Τίμπεργουλβς (pics & vid)

Ο Άντονι Έντουαρντς έγραψε ιστορία στην νίκη των Γκρίζλις επί των Τίμπεργουλβς, με 139-135. Μπορεί η ομάδα του να έχασε, αλλά ο νεαρός ρούκι ήταν για ακόμα μια φορά εξαιρετικός και εντυπωσιακός στο παρκέ.

Είχε σε 38 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, 42 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 17/22 σουτ. Με αυτά τα στατιστικά έκανε ρεκόρ ομάδας με τους 42 πόντους και τα 8 τρίποντα, ενώ έγινε ο πρώτος ρούκι στην ιστορία του ΝΒΑ, με 40+ πόντους, 8+ τρίποντα και 75% σε ένα παιχνίδι. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος 19χρονος στην ιστορία με 40+ πόντους και 5+ τρίποντα, αφήνοντας από κάτω του, τους Έρικ Γκόρντον, Μπράντον Τζένινγκς, Κέβιν Ντουράντ και ΛεΜπρον Τζέιμς. Τα ρεκόρ δεν σταματούν εδώ, αφού ο νεαρός έγινε ο 2ος ρούκι της ιστορίας με 40+ πόντους και 0 εύστοχες βολές, μετά τον Τσακ Πέρσον και το 1987.

Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν το Νο.1 του φετινού ντραφτ και μπορεί ο ΛαΜέλο Μπολ να του... έκλεψε λίγη από την δόξα, αλλά σε κάθε παιχνίδι δείχνει δείγματα εξαιρετικού ταλέντου. Κάθε κάρφωμα του σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό και καταφέρνει πλέον να κουβαλά την ομάδα του.

Μια ομάδα που είναι ίσως η χειρότερη του ΝΒΑ, αν όχι η χειρότερη. Οι Τίμπεργουλβς έχουν μια τραγική σεζόν και δεν μπορούν να δώσουν στο Έντουαρντς το κάτι παραπάνω. Ο σοβαρός τραυματισμός του Μπολ, τον φέρνει πρώτο στην κούρσα για τον καλύτερο ρούκι της σεζόν, αλλά η ομάδα του δεν τον βοηθά. Ο Τάουνς πέρασε πάρα πολλά φέτος και δεν έφτασε ποτέ στο σημείο που μπορεί, ενώ ο Ράσελ έχει χάσει πολλά παιχνίδια.

Το αποτέλεσμα είναι ο νεαρός να παλεύει σχεδόν μόνος του. Οι Τίμπεργουλβς είναι στην προτελευταία θέση της Δύσης, με 20-46 ρεκόρ και θα περιμένουν να δουν τι θα... κερδίσουν από αυτό στο επόμενο ντραφτ. Είναι ο μοναδικός παίκτης της ομάδας που έχει παίξει 65 παιχνίδια και έχει μέσο όρο 18,5 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,2 κλεψίματα. Κάθε παιχνίδι που παίζει, κάθε λεπτό που περνά στο παρκέ, γίνεται όλο και καλύτερος και φαίνεται πως αρχίζει να μαθαίνει πως να παίζει και ως γκαρντ.

Ο 19χρονος βρέθηκε σε μια ομάδα, που αυτή την στιγμή δεν μπορεί να τον βοηθήσει και είναι πρόθυμος να την βοηθήσει εκείνος. Την κουβαλά, βγάζει ψυχή στο παρκέ, ζει για τους «Λύκους» και μόνος χαρούμενοι μπορούν να είναι γι' αυτό. Ανυπομονεί για το καλοκαίρι και για την προετοιμασία του, μετά από την... πρώτη κρυάδα και σχολίασε πως θα επιστρέψει σαν τον... Χουντίνι. Ένας σταρ γεννιέται στην Μινεσότα και σίγουρα θα πρέπει να τον βοηθήσουν, αν θέλουν να γίνει δικός τους σταρ. Αν βρει και βοήθεια το μέλλον του είναι πολύ λαμπρό.

Anthony Edwards continued to look like an absolute star in the making tonight against Memphis: 42 PTS on only 22 shots, 8-of-9 from 3, 6 REB & 7 AST. Step-back is becoming unguardable. Slow to fast burst is elite. Catch & shoot looks even cleaner. Playmaking coming alive. pic.twitter.com/0wkIIazFBd

He is the first rookie in NBA history with 40+ points, 8+ threes on 75%+ shooting in a game. pic.twitter.com/NidZhAppNo

Anthony Edwards is the 2nd rookie in NBA history with 40+ points in a game with 0 made free throws.

The other was Chuck Person, who was ROTY in 1987. pic.twitter.com/Zm2sMzY50z

— StatMuse (@statmuse) May 6, 2021