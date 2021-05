Όταν οι Ουόριορς του «We Believe» σόκαραν το ΝΒΑ αποκλείοντας τους Μάβερικς! (vid)

Την σεζόν 2006-07 οι Ντάλας Μάβερικς είχαν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 67 νίκες και 15 ήττες.

Στον πρώτο γύρο των playoffs αντιμετώπιζαν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι είχαν τερματίσει στην 8η θέση της Δυτικής Περιφέρειας με 42-40. Αν μη τι άλλο η παρέα του Ντιρκ Νοβίτσκι ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση και αυτό διότι είχε εντυπωσιάσει κατά τη διάρκεια της regular season. Τόσο για τα αποτελέσματα, όσο και για το μπάσκετ που έπαιζε με αποτέλεσμα ο Γερμανός σούπερ σταρ να αναδειχθεί και MVP της χρονιάς.

Όμως οι Ουόριορς των Μπαρόν Ντέιβις, Στίβεν Τζάκσον, Αλ Χάρινγτον και Μόντα Έλις ήταν έτοιμοι για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών. Και φρόντισαν να το δείξουν με το καλημέρα της Α' φάσης της postseason καθώς στο πρώτο ματς έκαναν το «break» στο Ντάλας κερδίζοντας με 97-85 και παράλληλα να μην... πτοηθούν από την ισοφάριση της σειράς σε 1-1 (112-99 το Ντάλας). Μάλιστα στην τότε ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ όπου προπονητής ήταν ο Ντον Νέλσον, υπήρχε και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, λίγες εβδομάδες πριν αφήσει το ΝΒΑ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Οι «Πολεμιστές» εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την «Oracle Arena» και έφτασαν σε «ματς μπολ» πρόκρισης ύστερα από δύο νίκες με 109-91 και 103-99 για το 3-1 στη σειρά. Οι Μάβερικς μπορεί να μείωσαν στο Ντάλας σε 3-2 μετά το 118-112 και το καλύτερο ματς του Νοβίτσκι στη σειρά (30π., 12ριμπ.) αλλά στο 6ο παιχνίδι της σειράς στο Γκόλντεν Στέιτ έγινε το μεγάλο «μπαμ» της σεζόν! Σαν σήμερα (3/5) πριν από 14 χρόνια, οι Ουόριορς ήταν επιβλητικοί, επικράτησαν με 111-86 και πήραν μια τεράστια πρόκριση! Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ΝΒΑ!

Στο κρίσιμο ματς, ο Στίβεν Τζάκσον με 33 πόντους και 7/8 τρίποντα ήταν ο καλύτερος του παρκέ, ενώ τον ακολούθησαν οι Μπαρόν Ντέιβις (20π., 10ριμπ., 6ασ.), Ματ Μπαρνς (16π., 11ριμπ.) και Τζέισον Ρίτσαρτσον (15π.) Οι Ουόριορς είχαν περάσει «χειροπέδες» στον Νοβίτσκι ο οποίος είχε μείνει στους 8 πόντους με 2/13 σουτ, ενώ πρώτοι σκόρερ ήταν οι Χάουαρντ και Στακχάουζ έχοντας σημειώσει από 20 πόντους ο καθένας.

Βέβαια η συνέχεια των «We Believe» δεν ήταν και τόσο ονειρική καθώς η Γιούτα Τζαζ των Μπούζερ, Οκούρ και Ντερόν Ουίλιαμς πήρε την πρόκριση για τους τελικούς της Δύσης με 4-1 νίκες.

Can you believe it's been 14 years since the 'We Believe' @warriors eliminated the No. 1 seed Mavs in the first round of the Playoffs pic.twitter.com/aRqi4GB6Mw

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) May 3, 2021