Αντετοκούνμπο μετά τους 49 πόντους: «Δεν σημαίνει τίποτα, δεν τα βάζεις με τον Ντουράντ» (vid)

Και όμως. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν πρόκειται να μείνει... κολλημένος στην απίθανη εμφάνιση απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς. Μετά από τους 49 πόντους που σκόραρε, ο Giannis τόνισε - σε δύο διαφορετικές συνεντεύξεις - ότι αυτή η νίκη δεν σημαίνει τίποτα. Παράλληλα, εξήγησε πως κανείς δεν πρέπει να τα... βάζει με τον Κέβιν Ντουράντ, τον οποίο χαρακτήρισε έναν κορυφαίο σκόρερ και τον κορυφαίο παίκτης της γενιάς του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Greek Freak:

«Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον KD. Είναι ένας από τους κορυφαίος σκόρερ που έχουν παίξει το άθλημα. Αν τα βάλεις μαζί του, θα σκοράρει 50, 70 πόντους. Είχα μία καλή βραδιά, κατάφερα να ηρεμήσω, να βρω σωστά σημεία για το σουτ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.

Παίζουμε μαζί τους σε δύο ημέρες, είναι μία ομάδα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα playoffs, αν θέλουμε να πάμε στους τελικούς. Να είμαστε έτοιμοι και να νικήσουμε ξανά.

Εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλον, παίξαμε σκληρά, γυρίσαμε την μπάλα. Έχουν μεγάλες παίκτες, KD, Καϊρί, Τζεφ Γκριν, έπρεπε να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να εκτελέσουμε στην επίθεση για να επιστρέψουμε στο σκορ».

Για την άμυνα των Νετς στα τελευταία λεπτά του ματς: «Κατάφερα να βρω τον Τζρου Χόλιντεϊ σε μερικά ελεύθερα σουτ, αλλά θα μπορούσα να κάνω καλύτερη δουλειά και βρω και σουτ. Ο Μπλέικ Γκρίφιν είναι ένα εξαιρετικός αμυντικός, θα προσπαθήσει να σε επηρεάσει, να κερδίσει ένα επιθετικό φάουλ. Πρέπει να έχει κίνηση και μετά να επιτεθείς».

Για το ματς: «Το να παίζεις απέναντι σε κορυφαίους παίκτες, αμφότεροι πρωταθλητές, απίθανοι σκόρερ, θέλεις να είσαι μέρος ενός τέτοιου ματς. Θέλεις να είσαι ένας από τους κορυφαίους και ονειρεύεσαι να αγωνιστείς σε ένα τέτοιο ματς. Αλλά για εμένα δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένα ωραίο ματς, διασκεδαστικό για τον κόσμο, αλλά εμείς πρέπει να δούμε το βίντεο του αγώνα, να γίνουμε καλύτεροι, να κολλήσουμε περισσότερο την ομάδα. Ήμουν περήφανος για τον τρόπο που επιτεθήκαμε, για τον τρόπο που αμυνθήκαμε. Ο KD είναι απίστευτος, το κάνει όλη τη ζωή του, αλλά η άμυνα που παίξαμε ήταν εκπληκτική».

Για τον Κέβιν Ντουράντ και αν εμπνεύστηκε απ' αυτόν: «Διαφορετικό παιχνίδι. Διαφορετικό στυλ. Αλλά με το ύψος που έχει, είναι απίστευτο το σουτ του, ο χειρισμός της μπάλας και ο τρόπος που πηγαίνει στο σημείο που θέλει να σουτάρει. Αγαπώ αυτό που κάνω, όταν ήμουν 16 τον έβλεπα να παίζει στους Τελικούς και έλεγα, αυτός είναι πολύ καλός. Αλλά είναι διαφορετικό. Λατρεύω να παίζει στον «άσο», να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Ο Ντουράντ είναι ο κορυφαίος της γενιάς του. Μεγαλώνοντας πάντα τον θεωρούσα πρότυπό μου».

“You want to be part of games like this. Growing up, you want to play against the best.” pic.twitter.com/6mcK2FvTAw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 3, 2021