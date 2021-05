Νετς: Τίμησαν την μνήμη της Τζιάνα Μπράιαντ φορώντας τη σειρά ρούχων της (pics)

Η σειρά ονομάζεται «Mambacita», όπως αποκαλούσαν την κόρη του Κόμπι Μπράιαντ, Τζιάνα που σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου. Η Βανέσα Μπράιαντ δημιούργησε μία σειρά από ρούχα, αφιερωμένα στην κόρη της, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο ίδρυμα που δημιουργήθηκε και φέρει το όνομα της Τζιάνα Μπράιαντ.

Την 1η Μαΐου θα γινόταν 15 ετών και η μητέρα της διάλεξε αυτή την ημερομηνία για να κυκλοφορήσει και τα νέα ρούχα. Μόλις σε λίγες ώρες οι σταρ του ΝΒΑ φρόντισαν, πέρα από την οικονομική προσφορά, να κάνουν και την καλύτερη διαφήμιση. Το ίδιο συνέβη με τους παίκτες των Νετς που εμφανίστηκαν με αυτά στο γήπεδο για τον αγώνα με το Μιλγουόκι όπου θα παίξει κανονικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Gigi Forever @KyrieIrving gifted Mambacita hoodies for the whole squad. 100% of the proceeds of the collection will support the Mamba and Mambacita Sports Foundation, founded in loving memory of Gianna Bryant #PlayGigisWay pic.twitter.com/GLDBGaO0NA

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 2, 2021