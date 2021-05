Αντετοκούνμπο: Επιστρέφει και παίζει κανονικά με τους Νετς (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε υποστεί διάστρεμμα στην αναμέτρηση με τους Σικάγο Μπουλς με αποτέλεσμα να χάσει το παιχνίδι που ακολούθησε και να ήταν αμφίβολος γι' αυτό με τους Νετς

.Τελικά φαίνεται πώς έχει αφήσει πίσω το πρόβλημα στον αστράγαλο και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο μεγάλο ντέρμπι της Ανατολής κόντρα στο Μπρούκλιν.

Milwaukee's Giannis Antetokounmpo will return to lineup vs. Brooklyn today (3:30 PM ET, ABC), sources tell ESPN. The two-time MVP left Thursday's game with right ankle sprain and missed Friday's victory over Bulls. NBA Countdown w/ @MariaTaylor, @JalenRose and me at 3 ET on ABC.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 2, 2021