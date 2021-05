ΝΒΑ: Οι παίκτες τίμησαν τα γενέθλια της Τζιάνα Μπράιαντ φορώντας τα ρούχα της (pics)

Η σειρά ονομάζεται «Mambacita», όπως αποκαλούσαν την κόρη του Κόμπι Μπράιαντ, Τζιάνα. Η Βανέσα Μπράιαντ δημιούργησε μία σειρά από ρούχα, αφιερωμένα στην κόρη της, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο ίδρυμα που δημιουργήθηκε και φέρει το όνομα της Τζιάνα Μπράιαντ. Την 1η Μαίου θα γινόταν 15 ετών.

Και η μητέρα της διάλεξε αυτή την ημερομηνία για να κυκλοφορήσει και τα νέα ρούχα. Μόλις σε λίγες ώρες οι σταρ του ΝΒΑ φρόντισαν, πέρα από την οικονομική προσφορά, να κάνουν και την καλύτερη διαφήμιση. Οι περισσότεροι φωτογραφήθηκαν στους λογαριασμούς των social media, ενώ οι περισσότεροι παίκτες των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς τα φορέσανε και πήγανε στο γήπεδο για την αναμέτρηση με το Χιούστον!

Some of the Warriors showed up to today’s game honoring Gianna Bryant on her birthday

[: @warriors] pic.twitter.com/s7sOxLCJQv

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 1, 2021