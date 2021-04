Στις 17 Ιουλίου 2004, στις 4 τα ξημερώματα, ο Πόρτερ Τζούνιορ ήταν 4 ετών (γεννήθηκε στις 4 Μαΐου το 2000), όταν ο πατέρας του δολοφονήθηκε σε ένα μπαρ, στην προσπάθειά του να σταματήσει τον καυγά μεταξύ ενός φίλου του κι ενός πελάτη.

Πέντε σφαίρες τον βρήκαν στο στήθος και από εκείνη τη στιγμή και μετά ο μικρός Κέβιν ήξερε πως το Νο.4 ήταν όλη του η ζωή.

Μέχρι και την στιγμή του φόνου του, ο Κέβιν δεν άφησε τον μικρό του από τα μάτια του. Ήταν αχώριστοι. Και ήταν ο άνθρωπος που έβαλε το μπάσκετ στην ζωή του, όταν τού έδωσε μια πορτοκαλί μπάλα για να παίξουν ένα μονό και να του μάθει τις πρώτες ντρίμπλες.

«Το μπάσκετ τον βοήθησε να μεγαλώσει. Είναι αυτό που έκανε ο πατέρας του, είναι αυτό που κάνει, για να θυμάται τον πατέρα του», ανέφερε η μητέρα του, για να συμπληρώσει ο Πόρτερ Τζούνιορ: «Δεν θυμάμαι πολλά, αλλά θυμάμαι ότι πυροβολήθηκε πολλές φορές. Ήταν δύσκολο να μεγαλώνω χωρίς πατέρα. Έβλεπα τους άλλους γύρω μου κι ευχόμουν να έχω αυτή τη σχέση γιου - πατέρα. Όταν ήμουν νεότερος, μού ήταν πιο δύσκολο».

