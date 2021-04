Μπουντενχόλζερ για τραυματισμό Αντετοκούνμπο: «Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρός» (pic)

Οι Μπακς ηττήθηκαν με 143-36 από τους Ρόκετς, σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην πρώτη φάση και αποχώρησε.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ρωτήθηκε μετά το τέλος για την κατάσταση του Greek Freak και είπε πως ελπίζει πως δεν είναι κάτι το σοβαρό. «Ελπίζουμε πως δεν είναι σοβαρό. Θα δούμε πως αντιδρά στη θεραπευτική αγωγή σήμερα και αύριο. Κάποια στιγμή αύριο θα ξέρουμε νεότερα για την κατάσταση του.

Ο Γιάννης πάτησε το πόδι του Ολίνικ και γύρισε τον δεξί αστράγαλο, ένα σημείο που έχει αντιμετωπίσει ξανά πρόβλημα στο παρελθόν.

Mike Budenholzer, when asked about Giannis Antetokounmpo's injury post-game:

"I think we're hopeful that it's not serious. We'll see how he responds to treatment tonight, treatment tomorrow. Get an update at some point tomorrow."

— Eric Nehm (@eric_nehm) April 30, 2021