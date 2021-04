Δεν είναι το πρώτο, το δεύτερο και ούτε καν το πέμπτο όνομα στους Μπλέιζερς. 'Ομως ο Άνφερνι Σάιμονς κερδίζει καθημερινά την εκτίμηση του Τέρι Στοτς και παίρνει τις ευκαιρίες του. Και στο ματς κόντρα στους Πέισερς, o 21χρονος γκαρντ την άρπαξε από τα μαλλιά. Ο Σάιμονς κατάφερε να κάνει ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους, όμως δεν έμεινε εκεί.

Μπήκε φουριόζος από τον πάγκο και... κόλλησε 9 σερί τρίποντα πριν το.. χαλάσει στο 10ο. Με αυτόν τον τρόπο μέτρησε 13 συνεχόμενα τρίποντα στα τελευταία 4 ματς, ισοφαρίζοντας το κορυφαίο σερί στην ιστορία της λίγκας. Από 13 συνεχόμενα έχουν οι Μπρεντ Πράις, Σέικ Μίλτον και Τέρι Μιλς.

Mην ξεχνάτε πως ο Σάιμονς ήταν ο άνθρωπος που κατέκτησε φέτος τον διαγωνισμό καρφωμάτων, δείχνοντας πως τα καταφέρνει εξαιρετικά και σε αυτό τον τομέα.

Τώρα στο θέμα τρίποντο σουτάρει φέτος με το εντυπωσιακό 42.4%, ενώ ευστοχεί σε 1.9 ανά παιχνίδι. παίζοντας σε μια ομάδα με πολλούς εκτελεστές όπως ο Λίλαρντ, ο ΜακΚόλουμ, ο Καρμέλο και ο Πάουελ.

Ο 21χρονος παίρνει θάρρος ενόψει και των playoffs ή του play in τουρνουά (ανάλογα που θα βρεθεί αρχικά το Πόρτλαντ) και δείχνει στον Στοτς πως μπορεί να τον υπολογίζει, ερχόμενος από τον πάγκο και βοηθώντας τους Μπλέιζερς σε αρκετούς τομείς.

Το Πόρτλαντ έχει ανάγκη να ανοίξει το rotation, ειδικά αν μπούν playoffs και αντιμετωπίσουν καλύτερες ομάδες από εκείνους, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια που δεν μπορούν να πάνε μακριά στην postseason.

