Πόρτερ Τζ.: Τον προσπέρασαν 13 ομάδες και ήρθε η ώρα να το μετανιώσουν! (pics & vid)

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζ. έκανε συνώνυμο του την υπομονή, πέρασε δύσκολα, αλλά τα άφησε όλα πίσω του, ξεπέρασε πάρα πολλές δυσκολίες, για να στέκεται πλέον δίπλα στον Γιόκιτς και να κρατά την ομάδα τώρα που τον χρειάζεται. Ο νεαρός παίκτης, θα μπορούσε να έχει την πιο κλασσική ιστορία ενός ντραφτ, όντας το Νο.1, άλλωστε εκεί τον έδιναν τα προγνωστικά, αλλά όλα πήγαν στραβά. Από το 2018 μέχρι το 2021 χρειάστηκε τεράστια δύναμη ψυχής και σώματος, έκανε μεγάλη υπομονή που ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να του έλειψε και η ατυχία του Μάρεϊ, τον φέρνει στην πρώτη γραμμή.

Οι Νάγκετς τόλμησαν αυτό που κανείς άλλος μέχρι την 14η θέση δεν είχε τολμήσει, στο ντραφτ του 2018, απέκτησαν τον Μάικλ Πόρτερ Τζ. και όντας τραυματίας, ο παίκτης και η ομάδα αποφάσισαν από κοινού να δείξουν υπομονή. Κανείς δεν εγγυήθηκε στους Νάγκετς ότι ο νεαρός κάποια στιγμή θα καταφέρει να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά πόνταραν σε αυτόν.

Δεν είναι εύκολο για ένα 18χρονο αγόρι, με όλη την ορμή και το ταλέντο να τον βάλεις στην γωνία και να τον πείσεις να μπει σε μια διαδικασία μακράς αποθεραπείας. Υπάρχουν ημέρες που η αισιοδοξία στραγγίζεται και η δύναμη μοιάζει να εγκαταλείπει το σώμα και το πνεύμα. Δεν είναι μόνο ο Πόρτερ. Ο δρόμος είναι δύσκολος για όποιον καλείται να τον διανύσει και χρειάζεται πολλά στοιχεία του χαρακτήρα για να φτάσεις μέχρι το τέλος της διαδρομής αλώβητος.

Ο παίκτης των Νάγκετς έκανε αίσθηση στα παρκέ των κολεγιακών παιχνιδιών, το όνομα του φιγούραρε σε εκείνα των κορυφαίων για το ντραφτ του 2018, αλλά τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή. Από την κορυφή των επιλογών το όνομα του άρχισε να κατρακυλά και οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του και συγκεκριμένα της πλάτης του ήταν όλο και πιο συγκεχυμένες. Η απόφαση του να αλλάξει κολέγιο και ο ξαφνικός τραυματισμός του, άλλαξε όσα είχε δει μέχρι εκείνο το σημείο.

Το Ντένβερ που αμέσως τον λάτρεψε, με την ίδια ταχύτητα τον έκρινε και τον έκανε να μπει σε ένα δύσκολο μονοπάτι μόνος του. Ο κόσμος τον περίμενε, οι οπαδοί, τα Μέσα, αλλά ο Πόρτερ έπρεπε να τα αντιμετωπίσει όλα με την σωστή σειρά. Ο τραυματισμός τους ήταν δύσκολος, το χειρουργείο μονόδρομος και η κριτική που δέχτηκε ως νεαρός αθλητής ήταν τεράστια.

Έχει πει την δική του εκδοχή της ιστορίας, ήθελε να ακουστεί το πόσο πιέστηκε και ανά περιόδους έδειξε να χάνει την ψυχραιμία του. Πλέον, όλοι ξέρουν ότι έχει έναν σκοπό και αυτός δεν έχει να κάνει με φήμη, δόξα και λεφτά που ακολουθούν συνήθως μια καριέρα στο ΝΒΑ. Έχει να κάνει με ποιον και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει θετικά κάποιον, που παλεύει και εκείνος να βρει τον δικό του δρόμο.

New career-high night for Michael Porter Jr:

39 PTS

13-for-21 FG

8-for-12 3PT

The former No. 14 overall pick in the 2018 NBA Draft is currently averaging 17.8 points and 43.4% from 3PT range @nuggets pic.twitter.com/3H1MFrTfLs

— The Athletic (@TheAthletic) April 25, 2021