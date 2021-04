Ουέστμπρουκ: «Δεν υπάρχει παίκτης σαν εμένα, δεν λέγατε τα ίδια για τον Μάτζικ και τον Ρόμπερτσον» (vid)

Φέτος παλεύει με όλες του τις δυνάμεις μαζί με τον Μπράντλεϊ Μπιλ για να βάλει τους Ουίζαρντς στα playoffs. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ συνεχίζει να γράφει triple double και είχε 22 πόντους με 13 ριμπάουντ και 14 ασίστ κόντρα στους Σπερς, σε ένα ματς που ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε στην παράταση.

Ο γκαρντ των μάγων που φέτος μετρά 21.8 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10.9 ασίστ θέλησε να στείλει μήνυμα μετά το τέλος του ματς σε όσους τον αμφισβητούν.

«Δεν υπάρχει παίκτης σαν εμένα. Αν ο κόσμος το έχει δεδομένο, τότε λυπάμαι. Αν μπορούσαν να το κάνουν όλοι, τότε θα το έκαναν. Προσπαθώ κάθε βράδυ στο ριμπάουντ, στις ασίστ, όπου με χρειάζεται η ομάδα. Δεν με νοιάζει που λένε ότι το κάνω για τα στατιστικά μου. Δεν έλεγαν τα ίδια πράγματα για τον Μάτζικ Τζόνσον ή τον Όσκαρ Ρόμπερτσον. Τώρα είναι εύκολο να κάνεις triple-double επειδή τα κάνω εγώ, αλλά δεν είναι. Παλεύω σε κάθε ματς», ήταν τα λόγια του Ουέστμπρουκ.

Ο Russ έχει 175 triple double και κυνηγά τον Όσκαρ Ρόμπερτσον που βρίσκεται στην κορυφή με 181. Eίναι θέμα χρόνου ίσως και ημερών να του πάρει την πρώτη θέση.

"There is no player like myself. And if people want to take it for granted, sorry for them."

Russ keeping it real pic.twitter.com/7cuEpFxzzT

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2021