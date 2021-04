Ουίζαρντς: Λύθηκαν τα «μάγια», βλέπουν playoffs! (pics & vids)

Αλλιώς ξεκίνησε η σεζόν για τους Ουίζαρντς, εντελώς διαφορετική μορφή έχει πλέον. Οι «Μάγοι» έκαναν μια από τις πιο εντυπωσιακές ανταλλαγές φέτος, έδωσαν τον Ουόλ και πήραν τον Ουέστμπρουκ με στόχο να ταρακουνήσουν τα δεδομένα και να ξεκινήσουν μια νέα πορεία.

Τίποτα όμως δεν πήγε καλά. Τίποτα. Ξεκίνησαν την σεζόν με απίστευτες δυσκολίες, όντας ίσως η χειρότερη ομάδα στο παρκέ. Ο Ουέστμπρουκ είχε δυσκολίες, ο Μπιλ έπαιζε κυριολεκτικά μόνος του και οι ήττες έφερναν μόνιμη γκρίνια. Ο ίδιος ο Μπιλ έκανε σερί με απίστευτους αριθμούς και έβλεπε την ομάδα του να χάνει με κάτω τα χέρια. Άσκησε κριτική σε όλους, φάνηκε να απελπίζεται, ενώ και η επιστροφή του Ουέστμπρουκ δεν άλλαζε πολλά.

Η ομάδα της Ουάσινγκτον ήταν βυθισμένη στην βαθμολογία, μετράγαμε σερί ηττών, μέχρι που το κουμπί πατήθηκε, ο διακόπτης γύρισε και πλέον βλέπουμε στο παρκέ μια νέα ομάδα. Έχει δύο σούπερ σταρ στο υψηλότερο τους επίπεδο και φυσικά αυτό βγαίνει και στο παρκέ.

Έχουν 8 συνεχόμενες νίκες, ξεπέρασαν και το εμπόδιο των Καβαλίερς, ενώ έχουν 11-0 στα τελευταία 11 παιχνίδια που έχει παίξει ο Μπιλ. Ο Μπιλ που σε αυτό το διάστημα έχει 29/4/4 με 48/43/89% κάνοντας εν γένει μια απίθανη σεζόν. Έγινε ο δεύτερος παίκτης, σε σκοράρισμα, στην ιστορία της ομάδας με 13,000+ πόντους.

Σε αυτό το σερί ο Ουέστμπρουκ είναι και αυτός από άλλο πλανήτη. Έχει triple double μέσο όρο και απλά φαίνεται να έχει βρει τον παλιό καλό του εαυτό. Παράλληλα, αυτό το ρεκόρ είναι το μεγαλύτερο που έχουν καταφέρει να κάνουν τα τελευταία 20 χρόνια, όταν το είχαν κάνει ξανά το 2001, έχοντας τον Μάικλ Τζόρνταν στην ομάδα τους.

Είναι πραγματικά απίστευτο.

Οι Ουίζαρντς είναι αλήθεια ότι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, με την έναρξη της σεζόν. Βρέθηκαν στον πάτο, πραγματικά οι παίκτες έδειχναν απελπισμένοι, αλλά βρήκαν τον τρόπο να καταφέρουν να αλλάξουν. Πλέον, είμαι με ευκολία στην 10η θέση, που τους βάζει στα play-in, με ρεκόρ 27-33, κάτι που πραγματικά φάνταζε απίστευτο και άντε πάλεψε μαζί τους.

Ο Μπιλ όταν είναι στο παρκέ είναι μια επιθετική μηχανή και ο Ουέστμπρουκ, αρέσει δεν αρέσει, είναι ο πιο clutch παίκτης αυτή την στιγμή. Έχει τους καλύτερους αριθμούς στα κρίσιμα, αυτή την στιγμή στο ΝΒΑ και απλά οι δυο τους σκορπούν τρόμο. Τα play-in είναι δύο παιχνίδια και μπορούν να κρατήσουν την μοίρα τους στα χέρια τους. Μπορεί στις ομάδες που βρίσκονται στην 8άδα να μην αρέσει, αλλά στις άλλες δίνει μια ευκαιρία.

Η ομάδα της Ουάσινγκτον, δείχνει σαφώς πολύ καλύτερη, έχει το μομέντουμ, έχει υγιείς τους σταρ της και δείχνει αυτό που είχαν φανταστεί όλοι το περασμένο φθινόπωρο. Όλοι βρήκαν τα πατήματα τους και αυτό είναι πρόβλημα για τους αντιπάλους. Η προσπάθεια τους θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος και τα αποτελέσματα μάλλον τρομάζουν τις ομάδες που θα χρειαστεί να τους αντιμετωπίσουν.

The last time the Wizards won 8 games in a row Michael Jordan was on the team pic.twitter.com/6ZSbn8Y85K

"Oh, really? Ahhh, that's interesting. I didn't know that."

Westbrook's response to finding out he leads the NBA in clutch FG% in the last five minutes. Russ also had 14 PTS, 20 REB, 10 AST in the Wizards' 6th win in a row. pic.twitter.com/5Nt0yXcfRU

