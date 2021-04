Ντέβιν Κάναντι: Γεννημένος για να ρίχνει γροθιά στο μαχαίρι... (vids)

Στο παιχνίδι των Πέισερς με τους Μάτζικ, ο Ντέβιν Κάναντι βρέθηκε στο παρκέ και η μοίρα ήταν εκεί, για να δείξει το σκληρό της πρόσωπο. Άμεσα καλύφθηκε το πόδι του με μια φανέλα και τα πράγματα δεν ήταν καλά. Ο Μο Μάμπα έτρεξε στο πλάι του συμπαίκτη του και για να μην δει τι έχει συμβεί έβγαλε γρήγορα την φανέλα του και κάλυψε το πόδι του.

«Είδα τον συμπαίκτη μου κάτω και έκανε ότι θα έκανε και εκείνος για εμένα. Σκέφτηκα γρήγορα και δεν ήθελα να δει τον τραυματισμό του. Έβγαλα την φανέλα μου και του την έδωσα».

Ο παίκτης του Ορλάντο συνειδητοποιούσε ότι για ακόμα μια φορά πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του. Ο αστράγαλος του δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ο Κάναντι αποχώρησε από το γήπεδο σε φορείο και με το χέρι υψωμένο. Λίγο νωρίτερα είχε τρέξει το παρκέ, για να σταματήσει αιφνιδιασμό της ομάδας του, τα πόδια του μπλέχτηκαν με εκείνα του Έντμοντ Σάμνερ και το κακό δεν άργησε να γίνει.

Devin Cannady was taken out on a stretcher during the Pacers-Magic game after suffering a lower leg injury Prayers up pic.twitter.com/rq17guvyAe — Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2021

Ο κόσμος στο γήπεδο δεν ήταν πολύς και οι φωνές του νεαρού από τον πόνο πάγωσαν και όσου ήταν εκεί και έβλεπαν τα πράγματα να παίρνουν την χειρότερη τροπή τους. Αίμα έβγαινε από την κάλτσα του και ο χρόνος σταμάτησε. Μπορεί πολλοί να μην ξέρουν το όνομα του Κάναντι, αλλά εκείνος έχει δουλέψει όσο λίγοι για να βρίσκεται σε αυτό το παρκέ. Άπαντες έπεσαν από πάνω του και σύντομα απομακρύνθηκε από το παρκέ, για να πάει στο νοσοκομείο και να αποκατασταθεί η ζημιά.

Ο Κάναντι ήταν υπερβολικά άτυχος. Ένας παίκτης που έχει δουλέψει, έχει κλάψει, έχει ιδρώσει και έχει φτάσει στο ΝΒΑ με τον κόπο του και το ταλέντο του. Το 2019 δεν έγινε επιλογή στο ντραφτ, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πήγε στην G League και εκεί αντί να γκρινιάζει όπως άλλοι ή να έχει τον νου του μόνο στο ΝΒΑ φρόντισε να γίνει ο καλύτερος και να κερδίσει μόνος του το εισιτήριο του. Έγινε μέλος της ομάδας του Ορλάντο την τελευταία σεζόν πήρε μέρος στην φετινή «φούσκα» που έγινε και απλά έλαμψε.

Πήρε τον τίτλο και το MVP των Τελικών, με τα φώτα να πέφτουν πάνω του και τους Μάτζικ να του δίνουν την ευκαιρία της ζωής του. Νωρίτερα μέσα στον μήνα του έδωσαν 10ήμερο συμβόλαιο και είχε αυτές τις 10 μέρες για να δείξει ότι αξίζει να βρίσκεται σε αυτή την λίγκα. Αυτή η συμμετοχή του ήταν η 8η στο ΝΒΑ, έχοντας 4,9 πόντους, σε 10 λεπτά συμμετοχής, αλλά και 38% στο τρίποντο. Στο προηγούμενο παιχνίδι, κόντρα στους Πέλικανς πρόλαβε να κάνει ρεκόρ καριέρας με 17 πόντους και 2 κλεψίματα, ενώ σε αυτό κόντρα στους Πέισερς βρισκόταν στο παρκέ μόλις για 1 λεπτό.

Από εκεί που οι φωνές του έσκιζαν την εκκωφαντική σιγή που έπεσε στο γήπεδο, μέχρι να βγει από αυτό είχε συνέλθει. Γρήγορα βρήκε την κυριαρχία του και αποχωρώντας από το παρκέ σήκωσε το χέρι του, έδειξε ότι ήταν καλά και χειροκρότησε και εκείνος το κοινό.

Devin Cannady was taken out on a stretcher after suffering a lower leg injury pic.twitter.com/a4B7dJjb8V — SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2021

Ο Κάναντι έκανε όλη την διαδρομή όπως έπρεπε και αποτελεί ένα από τα καλύτερα πρότυπα που θα μπορούσαν να πατάνε στο παρκέ του ΝΒΑ. Γεννημένος μαχητής σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Μαζί με την πορεία του στην G League επέστρεψε στο κολλέγιο και πήρε το πτυχίο του στην κοινωνιολογία. Μεταξύ μπάσκετ και σπουδών δεν μοιράστηκε ποτέ. Τα έκανε και τα δύο και τα έκανε εξαιρετικά.

Δεν ήθελε να αφήσει τις σπουδές του για το μπάσκετ, όπως πολλοί επιλέγουν. Μαζί τα έκανε και η πρόκληση ήταν γεγονός. Ήθελε και το πτυχίο του και το έκανε, αντίθετα με το τι επιλέγουν να κάνουν πολλοί άλλοι. Επαγγελματίας και παίκτης και φοιτητής, σε ένα από τα κορυφαία κολλέγια των ΗΠΑ, το Princeton. Όταν δεν είχε παιχνίδι, οδηγούσε και πήγαινε στο κολλέγιο, για να μιλήσει από κοντά και να κάνει όλα όσα χρειάζονταν. Στα ταξίδια, όταν όλοι ξεκουράζονταν, εκείνος έψαχνε γραφείο και συνέχιζε το διάβασμα του. «Η μόρφωση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο», είπε σε παιδιά που είχαν πάει στο Barklays Center για αγώνα της G League την περσινή σεζόν.

«Το να τελειώσω το Princeton, ήταν σημαντικό για να ξέρουν τα παιδιά ότι η μόρφωσε μετράει. Είναι δυνατό και πιστεύω ότι η γνώση είναι δύναμη. Απλά το να δουν κάποιον που παίζει μπάσκετ να το κάνει, μπορεί να τους εμπνεύσει». Μόλις 10 παίκτες από το κολλέγιο του, έχουν πάει ποτέ στο ΝΒΑ, αλλά αυτό μικρή σημασία είχε. Στην πρώτη του χρόνια που τελείωσε και αφοσιώθηκε στο μπάσκετ, έπαιξε με την θυγατρική των Νετς και είχε 14,4 πόντους, σε 40 παιχνίδι την σεζόν 2019/20.

Τον Δεκέμβριο του 2020 και αφού βρέθηκε στο training camp των Μάτζικ, ο 24χρονος, έγινε μέλος της ομάδας του και βοήθησε την Lakeland να κερδίσει το πρώτο της πρωτάθλημα, ενώ έγινε και MVP Τελικών με 22 πόντους.

Ο Κάναντι είναι ακόμα ένα παράδειγμα από αυτά που αξίζουν μια δεύτερη ματιά στο ΝΒΑ. Οι περισσότεροι έχουν μια ιστορία, αλλά μερικές φορές η ιστορία αυτή, το ταξίδι κάνει την εικόνα πιο δυνατή. Ο 24χρονος αγκάλιασε το όνειρο του και μια κακιά στιγμή, ήρθε για να του βάλει ακόμα ένα εμπόδιο. Μαθημένος στα δύσκολα, θα παλέψει και πάλι και μακάρι γρήγορα να επιστρέψει και πάλι στα παρκέ.

.@devin_cannady3 sits down to discuss his education at @Princeton, continuing school while playing for Long Island, and his passion for basketball pic.twitter.com/YNjiGohPNz — Long Island Nets (@LongIslandNets) January 30, 2020

