Αντετοκούνμπο: «Γι' αυτό φώναζε ο κόσμος; Δεν το κατάλαβα ότι έγινα 2ος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τους 12.000 πόντους και τον Γκλεν Ρόμπινσον, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μπακς με τους Σίξερς. Το συνειδητοποίησε αρκετή ώρα αργότερα, όταν μία σχετική δημοσιογραφική ερώτηση τον έκανε να απορήσει.

«Α, για αυτό πανηγύριζε ο κόσμος; Ώστε για αυτό φώναζαν. Τώρα το κατάλαβα. Είναι σπουδαίο επίτευγμα, αλλά πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά. Είναι μαραθώνιος όχι αγώνας ταχύτητας και πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω και να έχω σπουδαίους συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο. Πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω», ήταν τα λόγια του.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι ερωτοαπαντήσεις, ο Giannis είχε διάθεση για αστεία. «Γιατί να πάμε στα βίντεο; Παίξαμε καλά. Ήταν απίθανο. Όλοι το απόλαυσαν, γυρίσαμε την μπάλα. Είχαμε περισσότερες ασίστ, κάναμε λιγότερα λάθη. Όλα ήταν υπέροχα», είπε, ελπίζοντας να αποφύγει τη διαδικασία. Δεν την απέφυγε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο:

Για το πώς αντέδρασε αυτός και ο Χόλιντεϊ στην τρίτη περίοδο όταν οι Σίξερς πλησίασαν στο σκορ: «Προσπαθήσαμε να παίξουμε σκληρά, να είμαστε επιθετικοί. Ο Τζρου είχε 5 γρήγορους πόντους και τράβηξε την προσοχή της αντίπαλης άμυνας, οπότε μπόρεσα να πάω μέχρι μέσα στο καλάθι και να κάνω αυτό που κάνω».

Για το πώς αισθάνθηκε όταν έμαθε ότι δεν θα αγωνιστεί ο Εμπίντ: «Μου αρέσει να αντιμετωπίζω τους καλύτερους, λατρεύω τις προκλήσεις. Θέλω να δουλεύω σκληρά σε κάθε παιχνίδι και να βοηθώ την ομάδα μου. Δεν ξέρω τι πρόβλημα είχε ο Εμπίντ, αλλά πρέπει να κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο για το σώμα του και θεώρησε ότι το σωστό για αυτόν ήταν να ξεκουραστεί. Ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους Σίξερς με ή χωρίς αυτόν».

Για το πώς αισθάνεται όταν αντιμετωπίζει άμυνες ζώνης: «Αν πάμε στα σωστά σημεία στο παρκέ, κυκλοφορούμε την μπάλα και πάμε επιθετικά στο "ζωγραφιστό" θα είμαστε αποδοτικοί. Αν όμως δεν δουλεύουμε σκληρά, δεν κάνουμε σκριν και παίζουμε σε αργό τέμπο θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε δει αρκετή ζώνη τον τελευταίο μήνα και αυτό είναι καλό επειδή θα το συνηθίσουμε ενόψει των playoffs».

"We played great. It was awesome. Everyone enjoyed it. Everybody played hard. We moved the ball. We had more assists than them. We had less turnovers than them. Everything was great." pic.twitter.com/HK19pgF5j0

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 24, 2021