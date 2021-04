ΝΒΑ: Οι Ουόριορς καλωσόρισαν τους φιλάθλους τους με μπάντα και μπαλόνια! (vid)

Το Chase Center άνοιξε ξανά τις πόρτες του! Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν! Και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς φρόντισαν να το γιορτάσουν με τη νίκη απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς. Το βίντεο που ανέβηκε στο twitter δείχνει ένα μικρό πάρτι στην είσοδο του γηπέδου, όπου περιλαμβάνει ιπτάμενα μπαλόνια, αλλά και μία μπάντα!

Δείτε το βίντεο.

Warriors gave their first fan a warm welcome back to @ChaseCenter pic.twitter.com/tlNq1gk9Dh

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2021