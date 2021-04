ΝΒΑ: Εκτός για 10-14 μέρες ο Φοξ, μπήκε στο πρωτόκολλο της covid-19

Τα πράγματα ήταν δύσκολα για τους Σακραμέντο Κινγκς. Και η τοποθέτηση του Ντε' Άαρον Φοξ στο πρωτόκολλο για την covid-19 μόλις το έκανε δυσκολότερο. Ο Φοξ τη φετινή σεζόν μοιάζει ασταμάτητος, μολονότι οι επιδόσεις τους δεν συνδυάζονται με νίκες για τους Κινγκς, οι οποίοι υπολείπονται πλέον έξι νίκες από την τελευταία θέση του play-in tournament.

Σε 58 αγώνες ο Φοξ μετράει 25.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 7.2 ασίστ! Το Σακραμέντο έχει ρεκόρ 24-35 και βρίσκεται στη 12η θέση της Δύσης.

Kings guard De’Aaron Fox is expected to miss at least 10-to-14 days due to health and safety protocols, sources tell me and @sam_amick. Sacramento is currently three games out of play-in 10th seed.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 24, 2021