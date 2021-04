Πριν από δύο χρόνια το φοβερό buzzer beater του Λίλαρντ και ο πιο iconic πανηγυρισμός! (vids)

Συγκεκριμένα ήταν 23 Απριλίου 2019 και το 5ο παιχνίδι της πρώτης φάσης των playoffs μεταξύ των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς και των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Το Πόρτλαντ είχε προβάδισμα με 3-1 νίκες και ήθελε άλλη μία προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας.

Και έμελλε να γίνει με τον πλέον εντυπωσιακό και δραματικό τρόπο. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ ήταν εκείνος που πήρε την κατάσταση στα χέρια του και την ευθύνη του τελευταίου σουτ.

Με το σκορ στο 115-115, ο «Dame» είχε μπροστά τον Πολ Τζορτζ να προσπαθεί να τον παίξει άμυνα. Εκείνος δεν... κατάλαβε τίποτα! Σηκώθηκε από τα 12 μέτρα και έστειλε τη μπάλα στο καλάθι της Θάντερ, σ' ένα από τα πιο χαρακτηριστικά buzzer beater των τελευταίων χρόνων.

Χαρακτηριστικός ήταν και ο πανηγυρισμός του, ο οποίος άρχισε να (απο)χαιρετάει την Οκλαχόμα για τον αποκλεισμό της, ενώ έχει μείνει και το Meme να κοιτάζει την κάμερα μετά το εύστοχο τρίποντο σαν να μην.. .συμβαίνει τίποτα απολύτως!

Μάλιστα ο Πολ Τζορτζ είχε κάνει λόγο για... τυχερό σουτ, αν και πριν από μερικούς μήνες το... πήρε πίσω λέγοντας ότι ήταν ένα «μεγάλο σουτ». Ε, ναι. Ήταν τεράστιο το σουτ του Λίλαρντ!

On this day two years ago, Damian Lillard sent the Thunder home with one of the most clutch shots in NBA history

2 years ago today, DAMIAN LILLARD had 50 PTS & this insane game-winning three vs OKC.

PG: "That's a bad shot. I don't care what anybody says."

Dame: "The series was over. I was just waving goodbye to them." pic.twitter.com/j3fdNWjMLi

— Ballislife.com (@Ballislife) April 23, 2021