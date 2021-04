Με τον αποκλεισμό των Ρόκετς από τα playoffs, τελείωσε και το μεγαλύτερο σερί του ΝΒΑ! (pic)

Τίμπεργουλβς και Ρόκετς είναι οι δύο ομάδες που και μαθηματικά αποκλείστηκαν από τα playoffs του ΝΒΑ και η σεζόν τους σίγουρα δεν ήταν καλή. Οι Ρόκετς αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα, έχασαν τον ηγέτης τους, Τζέιμς Χάρντεν και δεν βγήκαν ποτέ από την δύσκολη θέση.

Με τον φετινό αποκλεισμό τους πάντως τελειώνουν ένα 8 συνεχόμενων εμφανίσεων, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο που ήταν ενεργό στο ΝΒΑ. Η ομάδα του Χιούστον θα προσπαθήσει να μαζέψει τα κομμάτια της, να φτιάξει νέο πλάνο και να χτίσει κάτι καινούργιο από την αρχή, δίχως να υπολογίζει τον «Μούσια».

With San Antonio's win over Detroit, both the Houston Rockets and the Minnesota Timberwolves are eliminated from playoff contention.

Houston's streak of 8 straight playoff appearances was the longest active streak in the NBA.

