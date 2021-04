Ουίζαρντς: 12 εβδομάδες εκτός ο Αβντίγια! (pic)

Η σεζόν τελείωσε και επίσημα για τον Ντένι Αβντίγια. Το κάταγμα κόπωσης που υπέστη ο Ισραηλινός φόργουορντ στο δεξί πόδι, στο ματς των Ουίζαρντς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Κάτι που σημαίνει ότι ο Αβντίγια θα πρέπει να περιμένει την επούλωσή του.

Γι' αυτό το λόγο θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες. Κάτι που σημαίνει ότι θα είναι έτοιμος για την έναρξη της επόμενης σεζόν, της δεύτερης στην καριέρα του με την ομάδα της Ουάσινγκτον.

Τη φετινή σεζόν, ο 20χρονος Ισραηλινός (σε 54 αγώνες) μετράει 6.3 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Injury update: Deni Avdija has been diagnosed with a right fibular hairline fracture. There will be no surgery required and he is expected to make a full recovery in approximately 12 weeks.

