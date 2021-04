Αντετοκούνμπο: Για 41η φορά 25/15/5, με τους υπόλοιπους Μπακς να το έχουν καταφέρει μόλις 4! (pic)

Τι να πει κανείς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μετά από εκείνον τίποτα στην ιστορία των Μπακς δεν θα μοιάζει με όσα έχουμε μάθει. Ακόμα ένα βράδυ που ο Έλληνας σταρ με όσα έκανε μέσα στο παρκέ τρέλανε την ιστορία.

Κόντρα στους Σίξερς, στην νίκη με 124-117, είχε 27 πόντους, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, με 8/15 σουτ και 10 στις 18 βολές και φυσικά έκανε ρεκόρ. Κατάφερε και είχε 25/15/5 για 41η φορά στην καριέρα του, με οποιονδήποτε άλλο παίκτη των Μπακς από το 1980 και μετά να μην το έχει καταφέρει πάνω από 4 φορές.

Οι αριθμοί του Γιάννη είναι πέρα από κάθε φαντασία, ενώ μας... υποσχέθηκε και να σπάσει το ρεκόρ του Μάικλ Ρεντ, με τους 57 πόντους.

It’s his 41st 25/15/5 game, the most by a Bucks player since the three-point era (1980). No other Buck has more than 4 in that span. pic.twitter.com/DpUyAjFrnB

