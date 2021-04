Τον τελευταίο καιρό είχε τρελάνει κόσμο ο Στεφ Κάρι με τα όσα έκανε πάνω στο παρκέ.

Έφτασε να είναι πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ με 40 πόντους μ.ο και 78 τρίποντα στα τελευταία 11 ματς, ενώ ξεπέρασε Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ σε μια ξεχωριστή κατηγορία.

Όμως το φοβερό σερί με 30άρες έμεινε στα 11 ματς, αφού κόντρα στους Ουίζαρντς δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Ο Στεφ Κάρι είχε 18 πόντους με 7/25 σουτ και 2/14 τρίποντα, κάτι που ήταν μοιράιο για να χαλάσει το απίθανο σερί του.

Stephen Curry's 11-game streak of scoring at least 30 points has come to an end.

It's the longest by any player age 33-or-older in NBA history, surpassing Kobe Bryant's streak of 10 straight back in 2012. pic.twitter.com/9K8l3HhtXQ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 22, 2021