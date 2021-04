Ουίζαρντς: Δεν βολεύτηκαν στον πάτο, παλεύουν για τα play-in! (pic)

Περίεργη σεζόν για τους «Μάγους» η φετινή. Εντυπωσίασαν με την έλευση του Ράσελ Ουέστμπρουκ, έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο δίδυμο με τον Μπιλ, αλλά ξεκίνησαν πργματικά χάλια την σεζόν.

Οι δύο σταρ τους είχαν προβλήματα τραυματισμών, ειδικά ο Ουέστμπρουκ, έμεινε εκτός και όταν έπαιζε έδειχνε να μην είναι ο εαυτός του. Η άμυνα τους ήταν ανύπαρκτη και οι ομάδες δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πάρουν εύκολες νίκες από εκείνους. Πλέον, όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ο πάτος δεν τους τρόμαξε, δεν βολεύτηκαν εκεί και πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ο Ουέστμπρουκ κάνει «μαγικά» πράγματα, έχει βρει τον εαυτό του, κάνει το ένα triple double μετά το άλλο και δίνει νίκες, όντας αποτελεσματικός στα δύσκολα. Αυτή την στιγμή είναι ο πιο clutch παίκτης της σεζόν με 65,9%, με 105 κρίσιμους πόντους, με 59,1% στα σουτ και 40,9% στα τρίποντα.

Οι Ουίζαρντς έχουν κερδίσει 6 συνεχόμενα παιχνίδια, 8 από τα 9 τελευταία τους και σκαρφάλωσαν στην 10η θέση της βαθμολογίας, όπου φυσικά οδηγεί στα play-in. Σταμάτησαν και εξωπραγματικό Στεφ Κάρι, παίρνοντας την νίκη, από τους Ουόριορς, με 118-114. Οι «Μάγοι» αποφάσισαν να αντιδράσουν και να μην δεχτούν την μοίρα τους, το έκαναν και φαίνεται να πετυχαίνει η συνταγή.

The Wizards have won 6 straight games, 8 of their last 9.

They now have sole possession of 10th in the East, the last play-in spot.

Look out. pic.twitter.com/7p2eybTcuy

— StatMuse (@statmuse) April 22, 2021