Ο Εμπίντ πήγε να στείλει το ματς παράταση με σουτ από τη μία μπασκέτα στην άλλη! (vid)

Οι Σανς επικράτησαν των Σίξερς με 116-113, ωστόσο λίγο έλειψε να έχουμε παράταση στο ματς. Ο Τζοέλ Εμπίντ μάντεψε το ριμπάουντ με 0.8 να απομένουν και πέταξε τη μπάλα με το νέα χέρι από τη μία μπασκέτα στην άλλη, όμως εκείνη δεν του έκανε το χατίρι.

Μπήκε και βγήκε και έτσι ο Καμερουνέζος έπεσε στο παρκέ, αντιλαμβανόμενος πως θα μπορούσε να πετύχει το καλάθι της σεζόν.

Embiid ALMOST tied the game on this miracle shot pic.twitter.com/eddmqWqjvg

