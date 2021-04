Οι Τίμπεργουλβς έδωσαν την μπάλα του ματς στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ (pic)

Ύστερα από 10 και μισή ώρες που συνεδρίασαν, οι ένορκοι στη δίκη του Ντέρεκ Τσόβιν, του πρώην αστυνομικού από τη Μινεάπολις που πατούσε με το γόνατό του, τον Τζορτζ Φλόιντ για 8 λεπτά μέχρι που ξεψύχησε, έβγαλαν απόφαση και τον έκριναν ένοχο.

Ο Τσόβιν κρίθηκε ένοχος για δολοφονία τρίτου βαθμού και ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού. Με το ανάγνωσμα της απόφασης ο κόσμος που είχε μαζευτεί στην πλατεία «Τζορτζ Φλόιντ» στην Μινβεάπολις ξέσπασε σε κραυγές και χειροκροτήματα, ενώ ο Τσόβιν αποχώρησε με χειροπέδες.

Η δολοφονία του Φλόιντ ήταν εκείνη που είχε ξεσηκώσει απίστευτες αντιδράσεις από πάρα πολύ κόσμο στις ΗΠΑ, με τους ανθρώπους του ΝΒΑ να βγαίνουν μπροστά. Πλέον ο κόσμος της κορυφαίας λίγκας μπάσκετ του πλανήτη έδειξε την ανακούφιση του μέσω των social media.

Σπουδαία κίνηση και από τους παίκτες των Τίμπεργουλβς, οι οποίοι μετά την απόφαση των δικαστηρίων στις ΗΠΑ, τίμησαν την μνήμη του αδικοχαμένου συμπολίτη τους.

Josh Okogie said the Timberwolves dedicated the game ball from tonight's win over the Kings to George Floyd's family.

— Nick Friedell (@NickFriedell) April 21, 2021