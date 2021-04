Οι Νετς επικράτησαν δύσκολα των Πέλικανς και τους έβαλαν ακόμα πιο δύσκολα στο θέμα του play in τουρνουά που δίνει 2 εισιτήρια για τα playoffs.

Αυτή τη στιγμή οι πελεκάνοι βρίσκονται στο 25-33, ενώ οι 10οι Σπερς είναι στο 28-28.

Η Νέα Ορλεάνη συνεχίζει να δείχνει την αδυναμία της να πάρει ματς-θρίλερ και το gazzetta.gr γράφει για τον τομέα που μπορεί να τους στοιχίσει στο τέλος της σεζόν.

Οι Πέλικανς δεν έχουν μάθει ακόμα τον τρόπο να παίρνουν τα ματς που κρίνονται με μικρές διαφορές, τα λεγόμενα ματς-θρίλερ που φτιάχνουν την ψυχολογία σου και για τη δύσκολη συνέχεια.

Φέτος οι πελεκάνοι έχουν χάσει 13 ματς που έχουν κριθεί με διαφορά 6 πόντων ή μικρότερη.

Πάντα στην 4η περίοδο κάτι γίνεται. Οι επιλογές που παίρνουν στην επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν είναι οι ενδεδειγμένες, η άμυνα δεν είναι τόσο σκληρή όσο πρέπει και η ζημιά γίνεται.

Η Νέα Ορλεάνη φτάνει συχνά κοντά στην πηγή, αλλά δεν πίνει νερό. Αγγίζει το ματς και μπορεί να το χάσει με σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτα. Το έχει δει να συμβαίνει αρκετές φορές εκεί που κρατάει σφιχτά τη νίκη να της ξεγλιστρά στην τελευταια επίθεση του αντιπάλου.

Το γεγονός πως βασίζεται σε αρκετούς νεαρούς παίκτες, άπειρους σε μεγάλα ματς και κρίσιμες στιγμές παίζει το ρόλο του. Ο Ζάιον είναι 20, ο Ίνγκραμ 23, ο Χέις 20, ο Χαρτ 26, ο Μπολ στα 23, ο Αλεξάντερ-Ουοκερ 22. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν τόσα ματς-θρίλερ και δεν έχουν δίπλα τους έναν αρκετά έμπειρο παίκτη να τους καθοδηγήσει, να του κατευθύνει.

Τη σεζόν που διανύουμε οι Πέλικανς έχουν παίξει σε 5 περιπτώσεις παράταση. Έχουν φύγει με σκυμμένο το κεφάλι 4 φορές, κάτι που δείχνει καλύτερα τα όσα λέμε παραπάνω.

Οι πελεκάνοι έχουν παίξει έξτρα πεντάλεπτο με Νικς, Ουίζαρντς, Μάτζικ, Σέλτικς και Πέισερς. Κέρδισαν μόνο τη Βοστώνη. Ενώ αξίζει να πούμε πως στα τρία τελευταία ματς που έχουν δώσει, μετράνε 3 ήττες.

Οι 2 ήρθαν στην παράταση από Νικς και Ουίζαρντς και τελευταία κόντρα στους Νετς με διαφορά 5 πόντων. Σίγουρα αυτό τους έχει επηρεάσει ψυχολογικά και θα πρέπει να ανέβουν ένα βουνό αν θέλουν να μπουν στο play-in τουρνουά.

Ο Ζάιον κάνει εκπληκτική σεζόν, διαλύει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και θα είναι κρίμα για εκείνον να μην παίξει στα playoffs.

Είναι ένα… κτήνος αν δουλευτεί σωστά και προσεχθεί, θα αφήσει εποχή. Η σωματοδομή του σε τρομάζει και τον κάνει κυρίαρχο όταν πλησιάζει τη ρακέτα. Ξέρει να εκμεταλλεύεται έξοχα τον όγκο του, έχει καλό χειρισμό της μπάλας, ενώ φυσικά τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει είναι η ταχύτητα, η εκρηκτικότητα το άλμα και η δύναμη του. Μερικές φορές βάζει καλάθια με σπάσιμο μέσης που αναρωτιέσαι πως το κάνει, αν σκεφτεί κανείς τον όγκο του.

Oι πελεκάνοι παίζουν με άλλον αέρα, όταν τον έχουν στο παρκέ. Τον ψάχνουν ενώ έχει πάρει θέση στη ρακέτα και γνωρίζουν πως θα κάνει κάτι καλό. Από τότε που έκανε το ντεμπούτο του, η Νέα Ορλεάνη μοιάζει πιο απελευθερωμένη στην επίθεση και παίζει πολύ πιο όμορφο μπάσκετ. Είναι σίγουροι πως ο συμπαίκτης τους ξέρει να κυριαρχήσει στη ρακέτα και πάρει τον αέρα των αντιπάλων.

Zion Williamson is the 4th player in NBA history with 10 or more 30-point games on 70% shooting within his first 2 seasons. The others are Hall of Famers Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, and David Robinson. pic.twitter.com/DS4gZAe1XN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 21, 2021