Τζον Σάλεϊ και Αϊζάια Τόμας συνέταιροι σε επιχειρήσεις κάνναβης! (pic)

Μαζί στα παρκέ, μαζί στις business! Ο Τζον Σάλεϊ, ο οποίος είχε δώσει μία απολαυστική συνέντευξη στο gazzetta.gr και ο Αϊζάια Τόμας κάποτε μέλη των διαβόητων «κακών παιδιών» των Ντιτρόιτ Πίστονς, πλέον δηλώνουν πιο ήρεμοι και επιχειρηματίες κάνναβης!

Ο Σάλεϊ έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας που διατηρεί ο Τόμας και ονομάζεται One World Pharma. Ωστόσο, ο πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού διαθέτει τη δική του επιχείρηση - εδώ και 2 χρόνια - η οποία σχετίζεται με τις δοκιμές στα προϊόντα κάνναβης.

Δεν είναι μόνο οι δύο παίκτες των Πίστονς που σχετίζονται με αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και ο άλλοτε παίκτης των Σιάτλ ΣούπερΣόνικς, Σον Κεμπ που έχει δικό του μαγαζί με προϊόντα κάνναβης.

4x NBA Champ John Salley has joined the board of Isiah Thomas’ cannabis brand, One World Pharma.

Salley is also a part owner of Greenspace Labs (a cannabis testing company), and has his own cannabis brand called Deuces22.

From Bad Boys teammates to the business of cannabis. pic.twitter.com/ts1Diyt0V7

— Boardroom (@boardroom) April 20, 2021