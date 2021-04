Oυέστμπρουκ: Μοναδικός ever με τουλάχιστον 2 triple double κόντρα σε κάθε ομάδα! (pic & vid)

Είναι ο άνθρωπος που γράφει triple double ασταμάτητα και το κάνει άνετα και ωραία. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ήταν... τριπλός και κόντρα στους Θάντερ, γράφοντας ιστορία.

Ο Russ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με τουλάχιστον 2 triple double κόντρα σε όλες τις ομάδες του ΝΒΑ. Μέτρησε 13 με 17 ασίστ και 11 ριμπάουντ, οδηγώντας στη νίκη την Ουάσινγκτον

Μπακς - Σανς 127-128: Ο Γιάννης πάλεψε, αλλά o Μπούκερ... έκλεψε το ματς στην παράταση! (vid)

Μπακς - Σανς 127-128: Βγήκε off με κράμπα ο Γιάννης! (vid)

Σίξερς - Ουόριορς 96-107: Εξωγήινος Κάρι με 49 πόντους και 10 τρίποντα! (vid)

Σέλτικς - Μπουλς 96-102: Άλωσαν τη Βοστώνη με Βούτσεβιτς! (vid)

Η Φιλαδέλφεια υποκλίθηκε στον Κάρι φωνάζοντας «MVP, MVP, MVP»! (vid)

Ο απίθανος Κάρι ξεπέρασε Τζόρνταν και Κόμπι! (pics & vid)

Russell Westbrook is the first player in NBA history with multiple triple-doubles against all 30 franchises.

He finished with 13 pts, 17 ast & 11 rebs in a win vs the Thunder tonight pic.twitter.com/ML0fWcmlRg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2021