Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Σανς, σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε off στην παράταση λόγω κράμπας.

Ο Greek Freak πρόλαβε να βάλει 33 πόντους και να μαζέψει 8 ριμπάουντ, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, αφού ο Μπούκερ υπέγραψε το ματς από τη γραμμή των βολών.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη απέναντι στους Σανς που φέτος εντυπωσιάζουν και είναι 2οι στη Δύση

Giannis was in attack mode all night:

33 PTS | 8 REB | 2 AST | 1 BLK | 1 STL pic.twitter.com/kpM8rPDswd

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 20, 2021