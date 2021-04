Ο Πίπεν ανακοίνωσε τον θάνατο του 33χρονου γιου του... (pic)

Ο σπουδαίος Σκότι Πίπεν αποχαιρέτησε τον πρωτότοκο γιο του, Άντρον ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια ενώ πριν από λίγες μέρες ο έτερος γιος της οικογένειας, Σκότι Πίπεν Τζούνιορ δήλωσε συμμετοχή για το φετινό Draft του ΝΒΑ…

«Είμαι συντετριμμένος που μοιράζομαι ότι χθες είπα αντίο στον πρωτότοκό μου γιο, Άντρον. Οι δυο μας μοιραστήκαμε την αγάπη για το μπάσκετ και είχαμε αμέτρητες συζητήσεις σχετικά με το παιχνίδι», έγραψε ο Σκότι Πίπεν στο Twitter. «Ο Άντρον υπέφερε από χρόνιο άσθμα και αν δεν το είχε, πιστεύω πραγματικά ότι θα τα κατάφερνε στο ΝΒΑ. Δεν τον άφησε ποτέ να τον απογοητεύσει - ο Άντρον ήταν θετικός και δούλευε σκληρά και είμαι τόσο περήφανος για τον άνθρωπο που έγινε. Μια ευγενική καρδιά και μια υπέροχη ψυχή έφυγε τόσο νωρίς… Σε αγαπώ γιε μου. Αναπαύσου εν ειρήνη μέχρι να τα ξαναπούμε».

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg

Please keep his mom, Karen, and all of his family and friends in your thoughts and prayers. A kind heart and beautiful soul gone way too soon. I love you, son, rest easy until we meet again. (3/3) pic.twitter.com/eYyQ6pcdtx

