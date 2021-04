Στην αρχή της αναμέτρησης των Νικς με τους Πέλικανς, ο Νέρελς Νόελ προσπάθησε να κόψει τον Μπράντον Ίνγκραμ.

Ο σέντερ των Νικς τραυματίστηκε σοβαρά στον δεξιό καρπό στην προσπάθειά του να αποτρέψει τον αντίπαλό του να σκοράρει.

Αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Δείτε τη φάση...

Nerlens Noel injures his hand going for the block.

Prayers up

(via @TheKnicksWall) pic.twitter.com/AremMjHDPZ

— Knicks Videos (@sny_knicks) April 18, 2021