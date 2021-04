Ο Τέιτουμ στα... χνάρια του Λάρι Μπερντ (pic)

Ο φοβερός και τρομερός Τέιτουμ πήρε την κατάσταση στα χέρια του κόντρα στους Ουόριορς και με 44 πόντους βοήθησε τους Σέλτικς να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη.

Μάλιστα δεν ήταν μόνο οι 44 πόντοι που σημείωσε έχοντας 11/16 δίποντα, 5/9 τρίποντα και 7/8 βολές, αλλά ταυτόχρονα «κατέβασε» και 10 ριμπάουντ. Αναρωτιέστε γιατί μπαίνει στην ίδια πρόταση με τον μεγάλο Λάρι Μπερντ.

Απλούστατα έγινε ο πρώτος παίκτης των Σέλτικς μετά τον θρύλο της Βοστόνης που είχε περισσότερα από ένα ματς με τουλάχιστον 40 πόντους και 10 ριμπάουντ, όντας 23 χρονών ή νεότερος.

After tonight, Jayson Tatum joins Larry Bird as the only Celtics with multiple 40-point, 10-rebound games at age 23 or younger. pic.twitter.com/YBRQxQgNpt

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 18, 2021