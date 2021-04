Το ΝΒΑ για ακόμα μια φορά έμεινε με το στόμα ανοιχτό εξαιτίας του Ντόντσιτς (pics)

Τι να πει κανείς γι' αυτό το παιδί...

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν χάνει χρόνο και επιλέγει κάθε φορά να εκπλήσσει τον απαιτητικό κόσμο του ΝΒΑ. Αυτή την φορά το έκανε κόντρα στους Γκρίζλις. Πήρε την μπάλα και έκανε πεταχτάρι από το τρίποντο, για να γράψει το 113-114 και να δώσει την νίκη στην ομάδα του. Ο άσος των Μάβερικς έχει αδιανόητο ταλέντο και όταν το συνδυάζει με νίκες της ομάδας του, σίγουρα ανεβαίνει στα μάτια όλων στο ΝΒΑ.

Φέτος η σεζόν είναι πιο δύσκολη για εκείνον. Οι Μάβερικς παλεύουν να πάρουν μια θέση στα playoffs, εκείνος έχει περάσει από διάφορα στάδια, τα πρώτα καλά λόγια θαυμασμού ενός πιτσιρικά ανήκουν στο παρελθόν και όλα μοιάζουν λίγο πιο απαιτητικά.

Σίγουρα μεγάλα σουτ, που δίνουν νίκες, είναι η καλύτερη απάντηση προς σε όλους και ο Λούκα μπορεί να το κάνει αυτό με μεγάλη επιτυχία. Μετά το νικητήριο σουτ του, τράβηξε το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό. Παίκτες όπως ο ΛεΜπρον και ο Λίλαρντ που τα μεγάλα σουτ είναι όλη τους η ζωή «υποκλίθηκαν» στον νεαρό και σίγουρα συνεχίζει να μαζεύει παράσημα από τον κόσμο του ΝΒΑ.

WOW WOW WOW!!!!! Cmon @luka7doncic you ain’t serious man!!

In other news, Luka Doncic is ridiculous.

— David Aldridge (@davidaldridgedc) April 15, 2021