O Nτορτ έβαλε 40άρα και θύμισε Ντουράντ! (pic & vid)

Στους 42 πόντους σταμάτησε ο Ντορτ απέναντι στη Γιούτα και έδειξε ξανά το ταλέντο του. Με αυτό τον τρόπο έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία των Θάντερ με 40+ πόντους σε ηλικία 21 ετών ή μικρότερος. Επιπλέον έγινε ο νεότερος με 40 πόντους και 4 κλεψίματα στο ίδιο ματς.

Οι Θάντερ έχουν επιλέξει να προωθήσουν τους νέους παίκτες τους όπως ο Ντορτ, ο Αλεξάντερ και ο Ποκουσέφσκι, κοιτάζοντας το μέλλον της ομάδας.

Luguentz Dort is the 2nd player in Thunder franchise history to score 40+ points in a game at age 21 or younger, joining Kevin Durant.

He is also the youngest player in franchise history with 40 pts & 4 stls in a single game. pic.twitter.com/BzT46YpzUO

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 14, 2021