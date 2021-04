Τίμπεργουλβς: «Κλείδωσε» στο $1.5 δις η πώληση τους, προϋπόθεση η παραμονή στη Μινεσότα (pic)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς θα αλλάξουν χέρια έναντι $1.5 δισεκατομμυρίου! Ο Άλεξ Ροντρίγκεζ, θρύλος του μπέιζμπολ και ο δισεκατομμυριούχος Μάρκ Λόρι ετοιμάζονται να αγοράσουν την ομάδα του ΝΒΑ από τον Γκλεν Τέιλορ. Η πρόθεση των δύο ήταν γνωστή, όπως και οι συνομιλίες με τον Τέιλορ, ιδιοκτήτη των Τίμπεργουλβς για 27 χρόνια.

Πλέον, έφτασαν ένα βήμα παραπάνω. Συμφωνήθηκε το ποσό της αγοροπωλησίας στο $1.5 δις, ενώ οι δύο αγοραστές συμφώνησαν ότι η ομάδα δεν τα μετακινηθεί από τη Μινεσότα.

Αυτή τη στιγμή, οι «Λύκοι» έχουν το χειρότερο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ με 14 νίκες και 40 ήττες.

Alex Rodriguez and Marc Lore have agreed upon the primary elements of taking over the Wolves, @JonKrawczynski writes.

“That includes the $1.5 billion price tag and the importance of keeping the team in Minnesota.”

What we know about the deal https://t.co/xitecCIxc1

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 12, 2021