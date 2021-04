Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν είναι στο Μιλγουόκι για να χειροκροτεί τους Μπακς! (vids)

Πόσα έχει ακούσει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για την θέση τους στους Μπακς...

Από το ότι είναι εκεί για να κάνει παρέα στον αδελφό του, μέχρι κριτική για τα χειροκροτήματα του και το πάθος με το οποίο υποστηρίζει τους συμπαίκτες του. Από την προηγούμενη σεζόν και μετά την εμπειρία του με τον Παναθηναϊκό, στην Ελλάδα και την Euroleague, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μετακόμισε στο Μιλγουόκι, ώστε να έχει συμπληρωματικό ρόλο στους Μπακς, στους οποίους πρωταγωνιστεί ο αδελφός του, Γιάννης.

Ο Θανάσης άκουσε πάρα πολύ μεγάλη κριτική, αλλά ποτέ δεν έχασε το χαμόγελο του και την διάθεση του για το παιχνίδι. Δεν έχει μούτρα, δεν γκρινιάζει και χαίρεται κάθε στιγμή τους εντός και εκτός παρκέ. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να κάνει πολύ καλά στο παρκέ, ο Έλληνας παίκτης. Η ενέργεια που φέρνει, η σταθερότητα που δείχνει και ο χειρισμός της μπάλας είναι πολύ θετικά στοιχεία, που την φετινή σεζόν, δεν είχε καταφέρει να δείξει, αλλά πλέον αλλάζουν τα δεδομένα.

Οι Μπακς έχουν τραυματισμούς, ξεκουράζουν παίκτες, έχουν απουσίες και ο Θανάσης κερδίζει κάθε λεπτό του στο παρκέ. Παίρνει χρόνο, κάνει ό,τι του ζητηθεί, με όσο μεγαλύτερη συνέπεια μπορεί και φαίνεται πως κερδίζει τα λεπτά του, για την συνέχεια. Ήδη δεν είναι λίγοι εκείνοι που εντυπωσιάστηκαν με την εξέλιξη και ανάπτυξη του Θανάση, την οποία στα τελευταία ματς έχουν την δυνατότητα να δουν, αφού μένει στο παρκέ περισσότερο.

Η αρχή έγινε στο παιχνίδι κόντρα στους Νικς, όπου ο Θανάσης άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Βγήκε μπροστά, έπαιξε στα γκαρντ και έκανε double double, με μια σπουδαία εμφάνιση. Είχε, σε 37 λεπτά συμμετοχής, 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, κάνοντας εξαιρετικά τα πάντα στο παρκέ. Από εκείνο το σημείο και μετά βρίσκει χρόνο, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, αλλά φροντίζει πάντα να προσφέρει. Αν δεν σκοράρει θα κατεβάσει ριμπάουντ ή θα μοιράσει ασίστ, ενώ έχει πάντα ενδιαφέρον η στατιστική του. Στην εύκολη νίκη επί των Μάτζικ είχε σε 21 λεπτά συμμετοχής, 7 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ, δίνοντας και πάλι βοήθεια στην ομάδα του.

