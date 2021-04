Ο φοβερός Βαλαντσιούνας είχε 30-20 σε πόντους-ριμπάουντ κι έγραψε ιστορία! (pic & vid)

Ο Λιθουανός ήταν εκπληκτικός στην ήττα των Γκρίζλις επί των Πέισερς. Ο Βαλαντσιούνας είχε 34 με 22 ριμπάουντ, γράφοντας ιστορία. Αυτό ήταν το 2ο ματς της καριέρας του με 30+ πόντους και 20+ ριμπάουντ και έτσι έγινε ο δεύτερος παίκτης του Μέμφις μετά τον Ζακ Ράντολφ που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Επιπλέον φέτος είναι ο 2ος παίκτης του ΝΒΑ με 30/20 σε πόντους ριμπάουντ μετά τον Αντρέ Ντράμοντ που το έκανε στις 15 Γενάρη.

