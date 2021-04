Καντέρ: Μόλις ο τρίτος με 20 πόντους, 30 ριμπάουντ τα τελευταία 20 χρόνια! (vid & pic)

Τα ριμπάουντ είναι υποτιμημένα. Μολονότι αρκετοί τελειοποίησαν την τέχνη της συγκομιδής τους. Με τους θρύλους Μπιλ Ράσελ και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν να δίνουν τα πρώτα μαθήματα και τους Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Ντένις Ρόντμαν, χρόνια αργότερα, να προσθέτουν τις δικές τους... πινελιές. Ο Ενές Καντέρ, στην αναμέτρηση των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ο Τούρκος σέντερ πέτυχε 24 πόντους και μάζεψε 30 ριμπάουντ (ρεκόρ για την ομάδα του Όρεγκον)!

Και έγινε μόλις ο τρίτος σε διάστημα 20 ετών που κάνει κάτι ανάλογο. Οι προηγούμενοι που το κατάφεραν ήταν ο Κέβιν Λοβ, το 2010, τότε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 31 πόντους, 31 ριμπάουντ! Ο έτερος στην κατηγορία «20+ πόντοι, 30+ ριμπάουντ» είναι ο Ντουάιτ Χάουαρντ. Το 2018, ως παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς μέτρησε 32 πόντους, 30 ριμπάουντ)!

Τη φετινή σεζόν και μετά από 51 εμφανίσεις, ο Καντέρ έχει μέσο όρο dpuble double με 11.9 πόντους και 11.6 ριμπάουντ!

Enes Kanter (24 PTS, 30 REB) put together the 3rd 20+ point/30+ rebound game in the last 20 years. The other two were Dwight Howard (32 PTS, 30 REB) in 2018 and Kevin Love (31 PTS, 31 REB) in 2010. @EliasSports pic.twitter.com/AyOBTGDRHD

